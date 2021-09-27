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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 611 из 612«1...609610611612»
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 14:14
#9151
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Цитата:
abaika95:
уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности

Это тебе не нравится мой ответ почему-то. Во-первых, я предпочитаю покупать всё в одном магазине, а не бегать по разным точкам. То есть всё то же самое я куплю в сетевом супермаркете. Во-вторых, если будет интересная цена и оказия что я окажусь рядом - я куплю и без языка. Кстати, как-то покупал, где итоговую сумму мне показали на калькуляторе - вообще без проблем. Если кому-то принципиально - уйдёт и всё, без скандалов и требований. Если бы таджики и узбеки не теряли покупателей без русского языка - они бы его и не учили. Вообще считаю требовать обслуживания там где тебе не нравится - унизительно. То есть покупателю не нравится отношение к нему как к покупателю, но он очень сильно настаивает на том чтобы отдать свои деньги туда где ему не нравится. То есть у него выхода нет, кроме как устроить скандал. Это же как изменяющую девушку удерживать силой в отношениях.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:17
#9152
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Костанай сегодня хмур..



[color=#999999][Исправлено: 111, 27.09.2021 - 17:23]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:42
#9153
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А на даче некогда на тучи смотреть :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:43
#9154
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Цитата:
serg kost:
на даче некогда на тучи смотреть

У нас на даче и интернета нет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 19:48
#9155
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Гуляем, как то прохладно на улице..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 19:50
#9156
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Но нам все нипочем..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:00
#9157
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На днях жене торт проспорил по пьяне..

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:08
#9158
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Цитата:
abaika95:
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)

Узбеки и Таджики без проблем говорят на русском,тем более те которые работают в Челябинске.
А у нас я знаю узбека который хорошо говорит на украинском,просто товарищ 10 лет торговал во Львове.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:11
#9159
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Цитата:
111:
На днях жене торт проспорил по пьяне..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:13
#9160
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Ну вот, отморозив уши, пришли домой..
Мы любим Костанай..

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:22
#9161
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Зацепило фото.
Даже не кривыми буквами Костанай,
И не привидением спрятавшимся в торте....




Зацепило пиалушкой, такой классической с огоньком!
Чисто кустанайская тема, огонёк в пиалушке.
Никто нигде в других городах не поймет никогда!
:lol: :lol:

Несколько раз видел в кулинариях Огонек.
Прошу: "огонек дайте"
Смотрят непонимающе. Спрашивают: "Аджику?"

А огонек обязательно в пиалушке вообще тема! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 27.09.2021 - 17:24]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:35
#9162
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Цитата:
111:
Костанай сегодня хмур..


В хорошем доме хата у тебя. В нем когда-то Саша Мирошниченко жил.
За сколько брал квартиру, если не секрет, и какой метраж?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12365
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:40
#9163
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Цитата:
abaika95:
А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)

Сколько штраф за невыученный гос язык? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12365
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:41
#9164
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Цитата:
abaika95:
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного

А русский?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12365
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:44
#9165
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Цитата:
abaika95:
В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском

Кто-то жалуется чтоли?
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