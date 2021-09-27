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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 14:14
Цитата:
Это тебе не нравится мой ответ почему-то. Во-первых, я предпочитаю покупать всё в одном магазине, а не бегать по разным точкам. То есть всё то же самое я куплю в сетевом супермаркете. Во-вторых, если будет интересная цена и оказия что я окажусь рядом - я куплю и без языка. Кстати, как-то покупал, где итоговую сумму мне показали на калькуляторе - вообще без проблем. Если кому-то принципиально - уйдёт и всё, без скандалов и требований. Если бы таджики и узбеки не теряли покупателей без русского языка - они бы его и не учили. Вообще считаю требовать обслуживания там где тебе не нравится - унизительно. То есть покупателю не нравится отношение к нему как к покупателю, но он очень сильно настаивает на том чтобы отдать свои деньги туда где ему не нравится. То есть у него выхода нет, кроме как устроить скандал. Это же как изменяющую девушку удерживать силой в отношениях.
abaika95:
уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности
уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности
Это тебе не нравится мой ответ почему-то. Во-первых, я предпочитаю покупать всё в одном магазине, а не бегать по разным точкам. То есть всё то же самое я куплю в сетевом супермаркете. Во-вторых, если будет интересная цена и оказия что я окажусь рядом - я куплю и без языка. Кстати, как-то покупал, где итоговую сумму мне показали на калькуляторе - вообще без проблем. Если кому-то принципиально - уйдёт и всё, без скандалов и требований. Если бы таджики и узбеки не теряли покупателей без русского языка - они бы его и не учили. Вообще считаю требовать обслуживания там где тебе не нравится - унизительно. То есть покупателю не нравится отношение к нему как к покупателю, но он очень сильно настаивает на том чтобы отдать свои деньги туда где ему не нравится. То есть у него выхода нет, кроме как устроить скандал. Это же как изменяющую девушку удерживать силой в отношениях.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:17
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 206
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:42
А на даче некогда на тучи смотреть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:43
Цитата:
У нас на даче и интернета нет
serg kost:
на даче некогда на тучи смотреть
на даче некогда на тучи смотреть
У нас на даче и интернета нет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 19:48
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 19:50
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:00
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8077
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:08
Цитата:
Узбеки и Таджики без проблем говорят на русском,тем более те которые работают в Челябинске.
А у нас я знаю узбека который хорошо говорит на украинском,просто товарищ 10 лет торговал во Львове.
abaika95:
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)
Узбеки и Таджики без проблем говорят на русском,тем более те которые работают в Челябинске.
А у нас я знаю узбека который хорошо говорит на украинском,просто товарищ 10 лет торговал во Львове.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2552
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:11
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:13
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:22
Зацепило фото.
Даже не кривыми буквами Костанай,
И не привидением спрятавшимся в торте....
Зацепило пиалушкой, такой классической с огоньком!
Чисто кустанайская тема, огонёк в пиалушке.
Никто нигде в других городах не поймет никогда!
Несколько раз видел в кулинариях Огонек.
Прошу: "огонек дайте"
Смотрят непонимающе. Спрашивают: "Аджику?"
А огонек обязательно в пиалушке вообще тема!
[Исправлено: Серый волк, 27.09.2021 - 17:24]
Даже не кривыми буквами Костанай,
И не привидением спрятавшимся в торте....
Зацепило пиалушкой, такой классической с огоньком!
Чисто кустанайская тема, огонёк в пиалушке.
Никто нигде в других городах не поймет никогда!
Несколько раз видел в кулинариях Огонек.
Прошу: "огонек дайте"
Смотрят непонимающе. Спрашивают: "Аджику?"
А огонек обязательно в пиалушке вообще тема!
[Исправлено: Серый волк, 27.09.2021 - 17:24]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:35
Цитата:
В хорошем доме хата у тебя. В нем когда-то Саша Мирошниченко жил.
За сколько брал квартиру, если не секрет, и какой метраж?
111:
Костанай сегодня хмур..
Костанай сегодня хмур..
В хорошем доме хата у тебя. В нем когда-то Саша Мирошниченко жил.
За сколько брал квартиру, если не секрет, и какой метраж?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:40
Цитата:
Сколько штраф за невыученный гос язык?
abaika95:
А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)
А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)
Сколько штраф за невыученный гос язык?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:41
Цитата:
А русский?)
abaika95:
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного
А русский?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 20:44
Цитата:
Кто-то жалуется чтоли?
abaika95:
В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском
В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском
Кто-то жалуется чтоли?
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