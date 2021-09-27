Отправлено: - 14:14

abaika95:

уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности

Цитата:Это тебе не нравится мой ответ почему-то. Во-первых, я предпочитаю покупать всё в одном магазине, а не бегать по разным точкам. То есть всё то же самое я куплю в сетевом супермаркете. Во-вторых, если будет интересная цена и оказия что я окажусь рядом - я куплю и без языка. Кстати, как-то покупал, где итоговую сумму мне показали на калькуляторе - вообще без проблем. Если кому-то принципиально - уйдёт и всё, без скандалов и требований. Если бы таджики и узбеки не теряли покупателей без русского языка - они бы его и не учили. Вообще считаю требовать обслуживания там где тебе не нравится - унизительно. То есть покупателю не нравится отношение к нему как к покупателю, но он очень сильно настаивает на том чтобы отдать свои деньги туда где ему не нравится. То есть у него выхода нет, кроме как устроить скандал. Это же как изменяющую девушку удерживать силой в отношениях.