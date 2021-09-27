Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте <noindex><div style="word-wrap:break-word;max-width:250px;">https://adebiportal.kz/kz/news</div></noindex>, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!
В конце 2020 г. американский журнал «Newsweek» опубликовал новый рейтинг – «100 лучших книг всех времён и народов» Авторы проанализировали подобные «топы» других популярных изданий Америки и сделали свой — сводный, т.е.«рейтинг рейтингов». В пятерке лучших книг ВСЕХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ, по версии в журнала, есть два русских писателя. Лев Толстой с «Войной и миром» занимает 1-е место, а Владимир Набоков с «Лолитой» — четвертое. Литературные критики отмечают:"Учитывая менталитет нации, во многом замкнутой на собственную культуру, это феноменальный результат. И в нем нет никакой натяжки. То, что в мире любят читать самое эпическое произведение Толстого, можно убедиться и по «рейтингу скачиваемости» одной из самых популярных библиотек мировой онлайновой литературы Project Gutenberg. «Война и мир» уже многие годы неизменно входит в двадцатку «самых-самых» рядом с «Камасутрой» и «Алисой в Стране чудес»." Это к тому, что, по мнению абаек, убогим русским нечем гордиться. Но, не для любителей экшнов, а для людей, вдумчиво относящихся к жизни во всех её проявлениях
111: Помню в классе 7м перечитал Тихий дон.. Но его нету тут, значит плохой наверно..
В 1965 г. Михаилу Шолохову была за этот роман присуждена Нобелевская премия. Формулировка: "«За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Так что он "не плохой"
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