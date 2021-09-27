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≡ Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42461
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
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Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте <noindex><div style="word-wrap:break-word;max-width:250px;">https://adebiportal.kz/kz/news</div></noindex>, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
36
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 16:13
#1
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Из этого списка читал только две.
Но остальные читать особого желания и не было никогда. Особенно Войну и мiр
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:10
#2
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Почему то нет Крестного отца и Гарри Потера..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22811
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:30
#3
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Почему то, "Крёсеного Тестя", казахского писателя,

тоже - нету... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:38
#4
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Цитата:
drakon:
казахского писателя,

Ога, одного из Воров в законе..
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
162
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:44
#5
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Списочек так себе,сомнительный.
Неужели вся мировая литература состоит из наглосаксов.
Да уж,только гари потера и не хватает...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:48
#6
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Цитата:
urmas:
только гари потера и не хватает

Кто не понимает в искусстве, тому и не надо..
Писательница эта хотя бы против трансвсяких..
Хотя старик Гендальф с посохом тоже гей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2778
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 17:49
#7
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Помню в классе 7м перечитал Тихий дон..
Но его нету тут, значит плохой наверно..
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
162
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 18:09
#8
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Цитата:
111:
Кто не понимает в искусстве, тому и не надо..

Это ,таки,даа...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
437
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 18:20
#9
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Цитата:
Война и мир — Л. Толстой.

Источник:


Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
437
Re: Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 18:22
#10
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Цитата:
111:
Помню в классе 7м перечитал Тихий дон.. Но его нету тут, значит плохой наверно..


Главное тут война и мир!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2619
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 20:17
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!


В конце 2020 г. американский журнал «Newsweek» опубликовал новый рейтинг – «100 лучших книг всех времён и народов» Авторы проанализировали подобные «топы» других популярных изданий Америки и сделали свой — сводный, т.е.«рейтинг рейтингов». В пятерке лучших книг ВСЕХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ, по версии в журнала, есть два русских писателя. Лев Толстой с «Войной и миром» занимает 1-е место, а Владимир Набоков с «Лолитой» — четвертое.
Литературные критики отмечают:"Учитывая менталитет нации, во многом замкнутой на собственную культуру, это феноменальный результат. И в нем нет никакой натяжки. То, что в мире любят читать самое эпическое произведение Толстого, можно убедиться и по «рейтингу скачиваемости» одной из самых популярных библиотек мировой онлайновой литературы Project Gutenberg. «Война и мир» уже многие годы неизменно входит в двадцатку «самых-самых» рядом с «Камасутрой» и «Алисой в Стране чудес»."
Это к тому, что, по мнению абаек, убогим русским нечем гордиться.
Но, не для любителей экшнов, а для людей, вдумчиво относящихся к жизни во всех её проявлениях
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2619
Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Отправлено: 27.09.21 - 20:23
#12
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Цитата:
111:
Помню в классе 7м перечитал Тихий дон.. Но его нету тут, значит плохой наверно..


В 1965 г. Михаилу Шолохову была за этот роман присуждена Нобелевская премия. Формулировка: "«За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».
Так что он "не плохой"
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