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ПолиграфЪ Боярышников:

Автор этих строк в здравом уме? Или продвигает не продвигаемое? При совке под давлением никто не читал это дерьмо, а сейчас подавно!

Цитата:В конце 2020 г. американский журнал «Newsweek» опубликовал новый рейтинг – «100 лучших книг всех времён и народов» Авторы проанализировали подобные «топы» других популярных изданий Америки и сделали свой — сводный, т.е.«рейтинг рейтингов». В пятерке лучших книг ВСЕХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ, по версии в журнала, есть два русских писателя. Лев Толстой с «Войной и миром» занимает 1-е место, а Владимир Набоков с «Лолитой» — четвертое.Литературные критики отмечают:"Учитывая менталитет нации, во многом замкнутой на собственную культуру, это феноменальный результат. И в нем нет никакой натяжки. То, что в мире любят читать самое эпическое произведение Толстого, можно убедиться и по «рейтингу скачиваемости» одной из самых популярных библиотек мировой онлайновой литературы Project Gutenberg. «Война и мир» уже многие годы неизменно входит в двадцатку «самых-самых» рядом с «Камасутрой» и «Алисой в Стране чудес»."Это к тому, что, по мнению абаек, убогим русским нечем гордиться.Но, не для любителей экшнов, а для людей, вдумчиво относящихся к жизни во всех её проявлениях