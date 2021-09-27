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≡ В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42461
В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов
Отправлено: 27.09.21 - 16:36
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Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в Казахстане уже более шести миллионов человек прошли полный курс вакцинации, по его словам, создана иммунная прослойка.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22811
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 16:36
#1
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абайка, а чё этот, на фото,
руками лезет в чашку, с бешем?...
:lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2770
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 17:15
#2
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Прослойка..
Как будто о кабанчиках идет речь..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2770
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 17:43
#3
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Цитата:
drakon:
руками лезет в чашку, с бешем?...

Хех..
Как то делали бежбар, давно давно, соседи на запах прибегали и просили сделать сэлфи с кониной..
Сейчас тоже готов заплатить, чтобы сделать хорошее фото с настоящим бежбаром..
Ну чтобы сюда хотя бы выкласть..
Говорят сейчас сфоткаться с бежбаром стоит около тысячи тенге..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
437
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 18:09
#4
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Цитата:
drakon:
руками лезет в чашку, с бешем?..


К окулисту пора ТЕБЕ! У человека в руках столовый прибор!
А стол настоящий мусульманский! Без спиртного!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22811
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 18:18
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У человека в руках столовый прибор!

И две, правых - руки?... :lol: ;-)
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
52
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 18:49
#6
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Зелёный статус в фАшике :lol: Есть желающие ответить на вопросы? Это как, типа гостей спрашиваешь "ты зелёный?", Тогда приходи дорогой на свадьбу. :lol: Или типа у всех гостей если что мониторинговая группа , будет фАшика проверять? Или это типа в кафешки охранник только "типа зелёных" будет пускать… тут чем больше народу тем дороже банкет. Оплатили 100 гостей, пришло зелёных 50... А за 50 синих допустим кафешка деньги вернёт или как, возвращаемся к пункту 1? В общем думаю всем все понятно :lol:
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
52
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 19:04
#7
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Или ещё круче. "Дорогие родные и прочие потенциальные гости. Хотите на свадьбе погулять? Бегом все за вакциной :lol: Вход только для зелёных :lol: и типа не колышет ГГСВ так сказал"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2551
Re: В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов...
Отправлено: 27.09.21 - 19:05
#8
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С зеленым статусом пить зеленого змия - эт конешн хорошо. Но вот у нас в КЗ кроме городского населения имеется еще и сельское. И свадьбы, праздники и всякие юбилеи празднуются бывает дома или в столовой. И где взять бедному юбиляру этот QR-код, а любимому 90-летнему тестю айфон? Смех один.
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