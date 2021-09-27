Отправлено: - 18:49

Зелёный статус в фАшикеЕсть желающие ответить на вопросы? Это как, типа гостей спрашиваешь "ты зелёный?", Тогда приходи дорогой на свадьбу.Или типа у всех гостей если что мониторинговая группа , будет фАшика проверять? Или это типа в кафешки охранник только "типа зелёных" будет пускать… тут чем больше народу тем дороже банкет. Оплатили 100 гостей, пришло зелёных 50... А за 50 синих допустим кафешка деньги вернёт или как, возвращаемся к пункту 1? В общем думаю всем все понятно