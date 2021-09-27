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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 14:14
#9151
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Цитата:
abaika95:
уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности

Это тебе не нравится мой ответ почему-то. Во-первых, я предпочитаю покупать всё в одном магазине, а не бегать по разным точкам. То есть всё то же самое я куплю в сетевом супермаркете. Во-вторых, если будет интересная цена и оказия что я окажусь рядом - я куплю и без языка. Кстати, как-то покупал, где итоговую сумму мне показали на калькуляторе - вообще без проблем. Если кому-то принципиально - уйдёт и всё, без скандалов и требований. Если бы таджики и узбеки не теряли покупателей без русского языка - они бы его и не учили. Вообще считаю требовать обслуживания там где тебе не нравится - унизительно. То есть покупателю не нравится отношение к нему как к покупателю, но он очень сильно настаивает на том чтобы отдать свои деньги туда где ему не нравится. То есть у него выхода нет, кроме как устроить скандал. Это же как изменяющую девушку удерживать силой в отношениях.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2770
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:17
#9152
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Костанай сегодня хмур..



[color=#999999][Исправлено: 111, 27.09.2021 - 17:23]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:42
#9153
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А на даче некогда на тучи смотреть :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2770
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 17:43
#9154
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Цитата:
serg kost:
на даче некогда на тучи смотреть

У нас на даче и интернета нет
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Страница 611 из 611«1...609610611
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