Отправлено: - 15:20

abaika95:



Казах обиделся на Казаха за то что тот, оскорбил лиц цыганской национальности..

Цитата:Цитата:Ты уверен, что подсудимый казах?Скорее ромал, как они себя называют, судя по цепи на шее, обидах за оскорбления, и привычке сразу хвататься за оружие.