Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+4°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • В-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Две машины с поддельными российскими номерами отправили на спецстоянку Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42459
Две машины с поддельными российскими номерами отправили на спецстоянку Костаная
Отправлено: 27.09.21 - 13:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два автомобиля Toyota полицейские остановили во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер», направленного на повышение взыскаемости штрафов. Их данные проверили через базу МВД РФ.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
154
Re: Две машины с поддельными российскими номерами отправили на...
Отправлено: 27.09.21 - 13:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже прямым текстом говорят, что работают специально на повышение взыскаемости штрафов. А правопорядок, борьба с преступностью -это не для них
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11673
Re: Две машины с поддельными российскими номерами отправили на...
Отправлено: 27.09.21 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
уже прямым текстом говорят

Да там прямо в названии этой спецоперации "Барышикер" так и читается.
Что-то мне кажется, что базу МВД они купили в подземном переходе.
В ларьке на Казанском вокзале более полная база :lol: :lol:
Впрочем это не важно, главное барышикер чтоб тек ручейком в нужные карманы.
Это возможно даже более выгодное дело, чем торговля дурью.
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
173
Re: Две машины с поддельными российскими номерами отправили на...
Отправлено: 27.09.21 - 14:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да главное бабло накосить,а методы не важны. Надо же занести и туда и сюда
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS