Отправлено: - 14:27

рихард:

уже прямым текстом говорят

Цитата:Да там прямо в названии этой спецоперации "Барышикер" так и читается.Что-то мне кажется, что базу МВД они купили в подземном переходе.В ларьке на Казанском вокзале более полная базаВпрочем это не важно, главное барышикер чтоб тек ручейком в нужные карманы.Это возможно даже более выгодное дело, чем торговля дурью.