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У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42456
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Отправлено: 27.09.21 - 11:15
Вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова, которое закрепляет период действия "зелёного" статуса в Ashyq для вакцинированных граждан.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7779
Re: У полностью вакцинированных граждан "зелёный"...
Отправлено: 27.09.21 - 11:15
По-моему, некоторые уже заигрались в ашики. Или они по прежнему уверовали в то, что вакцинированные не болеют? На самом деле заражаются, болеют... ещё и как. У меня в коллективе ТРОЕ полностью привитых только вышли с больничных. Они болели и статус был красный. А теперь больные и зелёные они могут свободно ходить где угодно и заражать?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 172
Re: У полностью вакцинированных граждан "зелёный"...
Отправлено: 27.09.21 - 11:39
А через год что опять за дозой бежать и так каждый год?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10150
Re: У полностью вакцинированных граждан "зелёный"...
Отправлено: 27.09.21 - 11:47
Цитата:
Вакцина по всей видимости на какое-то время ослабляет иммунитет и в этот момент люди уверовав в свою неуезвимость начинают игнорировать меры предосторожности
Цитата:
Все правильно
Пока болел был красный
Выздоровел вновь получает зеленый и свободный проход
Цитата:
Да вакцина так и работает
yudjin:
Или они по прежнему уверовали в то, что вакцинированные не болеют? На самом деле заражаются, болеют... ещё и как. У меня в коллективе ТРОЕ полностью привитых только вышли с больничных
Или они по прежнему уверовали в то, что вакцинированные не болеют? На самом деле заражаются, болеют... ещё и как. У меня в коллективе ТРОЕ полностью привитых только вышли с больничных
Вакцина по всей видимости на какое-то время ослабляет иммунитет и в этот момент люди уверовав в свою неуезвимость начинают игнорировать меры предосторожности
Цитата:
yudjin:
Они болели и статус был красный. А теперь больные и зелёные они могут свободно ходить где угодно и заражать?
Они болели и статус был красный. А теперь больные и зелёные они могут свободно ходить где угодно и заражать?
Все правильно
Пока болел был красный
Выздоровел вновь получает зеленый и свободный проход
Цитата:
Охотник:
А через год что опять за дозой бежать и так каждый год?
А через год что опять за дозой бежать и так каждый год?
Да вакцина так и работает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1371
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Отправлено: 27.09.21 - 11:52
Цитата:
Охотник:Также как и от гриппа, только от гриппа по желанию,а от короны в обязаловку подсадили на иглу.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 201
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Отправлено: 27.09.21 - 12:31
Вакцина не ослабляет иммунитет.
Если вирус уже начал размножение в организме перед прививкой, значит иммунитет уже был ослаблен. И тогда прививка может дополнительно ослабить иммунитет.
Поэтому нельзя прививаться людям с признаками простуды.
Привитые также не защищены от вируса, если сами убивают свой иммунитет переохлаждением, переутомлением, недосыпание и стрессами.
Тогда никакие прививки не спасут от заражения.
Это же касается и гриппа, и любых ОРВИ.
Если вирус уже начал размножение в организме перед прививкой, значит иммунитет уже был ослаблен. И тогда прививка может дополнительно ослабить иммунитет.
Поэтому нельзя прививаться людям с признаками простуды.
Привитые также не защищены от вируса, если сами убивают свой иммунитет переохлаждением, переутомлением, недосыпание и стрессами.
Тогда никакие прививки не спасут от заражения.
Это же касается и гриппа, и любых ОРВИ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10150
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Отправлено: 27.09.21 - 13:04
Цитата:
Цитата:
Вакцина не ослабляет а прививка может ослабить)))
Изречение уровня главного сан врача)
serg kost:
Вакцина не ослабляет иммунитет
Вакцина не ослабляет иммунитет
Цитата:
serg kost:
прививка может дополнительно ослабить иммунитет.
прививка может дополнительно ослабить иммунитет.
Вакцина не ослабляет а прививка может ослабить)))
Изречение уровня главного сан врача)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 201
У полностью вакцинированных граждан "зелёный" статус в Ashyq сохраняется в течение года
Отправлено: 27.09.21 - 13:17
Объясняю для малолетних.
Вакцина, по народному прививка, первое время даёт сильную нагрузку на организм в целом, и на иммунитет в частности.
Отсюда у большинства привитых первое время после вакцинации температура, слабость и другие болезненные реакции. Организм усиленно пытается выработкой антител нейтрализовать вакцину
А если иммунитет до вакцинации уже был ослаблен, и вирус начал свое чёрное дело, то нагрузка на организм удваивается. Иммунитет тогда может не справиться с вирусом, и привитый человек заболевает почти сразу после прививки.
Спутнику нужно две недели после второй дозы, чтобы иммунитет заработал против вируса в полную силу. Менее двух недель человека везде считают привитым только одной дозой
Вакцина, по народному прививка, первое время даёт сильную нагрузку на организм в целом, и на иммунитет в частности.
Отсюда у большинства привитых первое время после вакцинации температура, слабость и другие болезненные реакции. Организм усиленно пытается выработкой антител нейтрализовать вакцину
А если иммунитет до вакцинации уже был ослаблен, и вирус начал свое чёрное дело, то нагрузка на организм удваивается. Иммунитет тогда может не справиться с вирусом, и привитый человек заболевает почти сразу после прививки.
Спутнику нужно две недели после второй дозы, чтобы иммунитет заработал против вируса в полную силу. Менее двух недель человека везде считают привитым только одной дозой
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