Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол». Читать статью
реанимировал валящий на боку дизельный завод --- Да только за это ему при жизни надо памятник поставить!Если бы не он, то и дизельный бы попилили и вывезли бы в Китай, как и химзавод. А вообще, Шукеев многое сделал для области. Пришлось как-то с ним на одной сцене стоять, на Новый Год, при живом тогда ещё "Кустанае".
и в то же время распродал весь завод КЖБИ --- Ну, на КЖБИ много желающих было. Там сразу столько цехов пораздавали всем подряд - и на мельницы, и в ПРЦ (погрузо-разгрузочный цех) баню сразу сделали. Там в каждом цехе своя сауна была, спасибо Громченко, ценил работяг. И не вина Шукеева, что растащили КЖБИ. Просто "умные" головы в правительстве тогда посчитали, что строительство сейчас не нужно. Да и кто строился в те времена?! У меня сосед купил две дачи на слом за 15 тысяч в 2002-ом году, причём на одной был двухэтажный дом. Потом с сыном такие хорошие сараи с баней построил. А у зятя ещё в 2007-ом был бизнес - разбирал пустующие дома и продавал на стройматериалы. Многое могу порассказать про КЖБИ, мама на силикатном работала. Я ей как-то показал спутниковые фото, что осталось от силикатного. Так она так плакала - 25 лет там отработала, от прессовщицы до оператора автоклавов.
Интересно почему постоянно СМИ и акимат козыряют фотками про удобство инвалидов? У нас че пол города инвалидов живёт. Вроде для них есть спец транспорт , бусики. Государство оплачивает. Даже тендер-шмендер каждый год проводят на эту услугу.
Ивеко для Астаны, это мутная история Готовка была для Экспо . Колеса прикручиаали в Костанае. Половина ивек своим ходом так и не смогла приехать в Астану. Стояли на обочине один ремень менял, другой нагрелся и незнал че делать .
КГСПС: Так всё-таки какие автобусы собираются закупать? На двух фото совершенно разные автобусы.
Это одна и та же узбекская гигамаршрутка на фото.
Она пригодна для вывозных работ только на очень специфических маршрутах. Где гарантированно мало пассажиров, пассажиры сидят. И где водителю нужно в небольшом контролируемом салоне собирать калым налом, как это принято в маршруточных перевозках дикой Азии. Фактически это замена убогим ПАЗам. Заметно больше, немного комфортнее, даже низкопольник, но с узкими неудобными проходами. С городским автобусом основных городских линий ничего общего. Оно для этого непригодно. Хотя у коррумпированных чинушек может быть иное мнение.
yudjin: В Челябинске старался пользоваться 64-ым маршрутом, на котором запустили новые автобусы ЛИАЗ. При том, что они внешне смотрятся хорошо, в нем есть кондиционер, еще все новое, есть даже работающая зарядка для телефонов, но вход в заднюю дверь очень неудобный... втыкаешься в эту тумбу с двигателем и высокий подиум, а 2 кресла возле двери - это проверка на лишний вес... пролезет не каждый.
Ну ЛИАЗы они такие Лиазы! В деревнях Ликино и Дулево такая традиция лепить огромный капот внутри. Как увидят автобус - сразу лепят внутри сарай для двигателя! Им даже двигун на зад переставили, но они и там умудрились сарай соорудить. Ну мало ли какой заказчик двигатель и коробас захочет, может огромный, может паровой котёл.
В субботу как раз ехал, попался ЛИАЗ у Динамо, на нем по Ленинградке до Белорусского в пробке. Помня про статью в НГ снял попутно. Вообще не планировал, просто дождь пошел. А в тот день вообще приехал тестировать беспилотный авто. И солнцевеломобиль. Прокатился на обоих. Но это отдельная история.
В Лиазе типа всё должно влезть в их компоновку. В принципе первый раз только удивляет. Потом все привыкают, что задняя дверь просто вспомогательная. Да и не так там тесно уж. Кроме того это временный транспорт.
Ко всему прочему бесплатный. В дептрансе Москвы это временный автобус. К 2023 году принято решение заменить весь городской транспорт на электрический. По некоторым публикациям сроки вроде поправили на 2024 год, но уже сейчас почти половина перевозок по земле не считая МЦК и МЦД это Электробусы. Хотя не везде, например на очень тяжелом 774 маршруте по северу МСК от Лося до Дмитровки через Медведково, Алтушку и Лианозово ходят только ЛИАЗЫ длинномеры сочлененные. Там двигатель не так заметен. полно места без него.
На конечных часто электробусы уже преобладают. С пассажирами наземных систем типа МЦК уже автобусами меньшинство перевозится.
С 1 сентября полностью бесплатный проезд 90 минут. То есть оплатили картой проезд Метро, МЦК или МЦД и после этого 90 минут проезд в автобусах и электробусах бесплатный совсем. 0 рублей. Электробусы экологически чистые, повсеместно встречаются. Там салон конечно без горбов, двигатели - сам мост, электрические. Проходы прекрасные.
Но не всё так гладко. Если у города есть деньги это хорошо. А если есть только на 6 электробусов, очень недешевых, то сзади будет ехать коптящий дизель.
По данным прошлых лет, 2019 электробусы обходились казне в 31 миллион рублей. Но это с контрактом на 15 лет. С полным сервисом. За это время электробус износит гору шин, два или три комплекта батарей и пройдет три ремонта салона. Но всё равно он по цене 2,5 большого нафаршированного низкопольного автобуса. (или 3,5 лиаза ) В Ёбурге мэрия сделала тест и отказалась. Слишком для города разорительно. А в СПБ будут менять гортранспорт, на электро, но сроки туманны пока. Вообще твёрдых цен на электробусы не существует как оказалось. Свежие контракты этого года вроде как 21 и 23 миллиона, с полным сервисом на кучу лет. Все равно дорогая красивая машинка.
В Крыму поступили проще. В Симферополе нужно было продлить троллейбус к новому Аэропорту несколько км. Варианты были контактную сеть и подстанции питания строить.
Купить электробусы вариант был, но кусался.
Но они сделали проще. (видимо проект опор контактной сети одинаковых с Кустанаем потеряли, или в Кустанай передали копию не оставив ) Пришлось делать другое решение, обычный троллейбус с возможностью автономного доезда на батареях. Выглядит конечно как троллейбус, далеко не футуристического дизайна. Как обычный. Чудеса начинаются когда штанги автоматически привод укладывает на крышу и дальше рогатый катит на батареях и даже много км. Стоит такая шняга чуть более обычного троллейбуса, то есть очень доступно. Буквалльно в начале сентября катались. Сели от Аэропорта Симферополя, где нет контактной сети. Когда въехали в город штанги с умным приводом сами поймали на ближайшей остановке контактную сеть. Водитель женщина даже из кабины нос не высунула. И поехали на сети, с зарядкой батареи до ЖД вокзала.
Серый все портянки нечитабельные тут изрыгает рассказывая как в Москве все хорошо Удобно ему Костанай с Москвой сравнивать Он наверняка думает что Костанай также всю страну доит ради себя))) Сказочный....персонаж))
Вообще прогресс наступает и никуда его не деть. ну если только не обложиться акунамататами как стопрцентной защитой от прогресса! Что ещё делать живя на две столицы? В общем в субботу поехал тестить электротраспорт. Был вариант прокатиться на электрогрузовике по площадке. На беспилотном авто и на солнцемобилях.
С Электрогрузовиком вышел полный обломидзе. Не то, что прокатитсья, а даже никого вокруг обнаружить не удалось. Стояло сиё чудо запертое и сверкало свежей краской и табличкой.
Табличка только досталась сфотографировать
С беспилотным авто же получилось лучше. Я сам приехал на электровеле с киловаттным движком, разогнанным до 2 кВт лично. пока тестировали солнцевеломобиль, а ребята создатели с удивление обнаружили что у нас одинаковые дисплеи и почти одинаковые контроллеры мотора в моей самоделке и их солнечном авто. Рядом крутился еще редактор журнала Моделист-конструктор. Покатавшись на солнечной тяге в пасмурную погоду, на батареях естественно, и полностью ощутив как рулится задними колёсами, неожиданно попал на заезд беспилотного авто. Всё произошло так спонтанно и быстро, что даже снять ничего не успел. От авто впечатления неоднозначные. Да, видит разметку, другие авто в потоке, и даже подруливает, но делает это настолько неожиданно, и неожиданно тормозит, там где я бы не стал, что невольно чертыхаешся, и хочется руками поправить эту коробку практически всегда.
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