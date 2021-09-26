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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 610 из 610«1...608609610
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
201
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:58
#9136
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Многие опытные практикующие хирурги в приватном разговоре говорят о присутствии высших сил в процессе. Вот рассказ Эмиля Айзенштарка.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
#9137
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Цитата:
abaika95:
Донецкую и луганскую область полностью потеряли

Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Ответы:
Да
Нет
В методичке об этом ничего не написано!

:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
#9138
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Цитата:
abaika95:
Жрешь ты просрочку

Ну и что? Буду жрать.
Цитата:
abaika95:
За щеку набиваешь пока не отобрали

Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:
abaika95:
Один ты как ты баланду жрал так и там

Да, жру баланду и буду.Цитата:
abaika95:
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес

А вилки - дают, в дорогих ресторанах?
Иди всё также - грязными руками?... :lol: :-o ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
#9139
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Цитата:
serg kost:
Многие опытные практикующие хирурги

У меня их жизни случай. Отец в реанимации, еду за 500 километров, лежит бодренький. Пообщались, посидели, думаю, зайду завтра с утра. Прихожу, спит, похрапывает, ну думаю погуляю чуток, позже зайду...
Позже стою у дверей в реанимацию, нажимаю кнопку вызова, на сотку почти одновременно звонок и говорят ваш папа умер.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
201
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:18
#9140
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Моя двоюродная сестра работала старшей медсестрой в Жаркенте. Уже были у неё проблемы с сердцем.
И вот вводит она себе в вену просроченный на полгода кавинтон (а время начало 90-х с диким дефицитом лекарств, и не просроченного просто не было).
Даже не доведя шприц до конца, теряет сознание.
Очнулась через пять суток. Врачи говорили: "Если бы не твои четверо детей, мы бы тебя не вытащили! Молились за тебя всей больницей!"
У сестры было двое своих, и двое сирот от ее родной сестры. И жила тогда без мужа.
Сейчас её в США дочь забрала.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:25
#9141
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abaika95:
Ты бы аватарку сменил ба!
Крымчанка дочь офицера!
:lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 22:46
#9142
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Цитата:
Victor Yang:

А почему некоторым пользователям позволено оскорблять других пользователей?
---
Ты про кого, сладенький?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 01:07
#9143
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Цитата:
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие

Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно. Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 27.09.2021 - 01:08]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 10:03
#9144
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Цитата:
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие

Почему чушь? Двуязычие есть, хоть и двух государственных языков нет. И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал. Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка. Съезжу, как будет время.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 11:50
#9145
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Цитата:
Монгол Шуудан:
А я его читал в оригинале! На русском языке. Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском. Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?

У тебя комплексы какие-то?)
Цитата:
Монгол Шуудан:
Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море? Зрада!? Чи, перемога?

У тебя точно какой то комплекс у украинцам!))
Хохлы виноваты во всех бедах россии?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 11:59
#9146
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?

Нет
А что? В России только за этой новость и следят?))Цитата:
drakon:
Ну и что? Буду жрать.

Ну жри жри Цитата:
drakon:
Это, ты, хочешь отобрать

Нет
У вас же там Охота за просрочкой среди мигрантов)Цитата:
drakon:
Да, жру баланду и буду

Да жри жри на здоровье
Такова твоя судьба)Цитата:
drakon:
А вилки - дают, в дорогих ресторанах? Иди всё также - грязными руками?...

Люди в отличии от тебя руки моют перед едой если даже вилками едят
Если ты просрочку грязными руками жрешь не значит что так поступают остальные))
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ты бы аватарку сменил ба! Крымчанка дочь офицера!

Комплекс прям прогрессирует
В Воронеже плохие дороги потомучто украинцы активно пишут об этом да?))Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты про кого, сладенький?

Ой бой
Он Кроме того что умственное так ещё и сексуальное меньшинство)
Цитата:
maxsaf:
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно.

А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)Цитата:
maxsaf:
Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.

Узбекскому языку тоже запрещено восприпятстовать
Люди на нем могут даже обращаться в гос органы
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного
Цитата:
Victor Yang:
И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал.

Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?
Пришел, должны обслужить на языке обращения по закону на гос языке или русскому
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка.

У нас таких рынков по всему северу полно
Только там русские работают не знающие государственного)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
201
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 12:22
#9147
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Перечитываю сегодня книгу Александра Бека "Волоколамское шоссе". Там с первых страниц Момыш-Улы командир батальона, а не политрук. Но наш штатный враль ведь никогда не сознается, что он врёт. Комплексы, наверное.

[Исправлено: serg kost, 27.09.2021 - 12:23]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 12:25
#9148
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Цитата:
abaika95:
Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?

Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 13:09
#9149
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Цитата:
serg kost:
Там с первых страниц Момыш-Улы командир батальона, а не политрук

С первых страниц идёт рассказ о службе Момышулы в военкомате
Но внештатный враль врёт не из-за комплексов
Просто у него принцип такой
Врать по мелочам а потом в лужу садится
Цитата:
Victor Yang:
Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.

В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском
Это как в Челябинске я уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся
Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)
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