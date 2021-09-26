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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:58
Многие опытные практикующие хирурги в приватном разговоре говорят о присутствии высших сил в процессе. Вот рассказ Эмиля Айзенштарка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Ответы:
Да
Нет
В методичке об этом ничего не написано!
abaika95:
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Ответы:
Да
Нет
В методичке об этом ничего не написано!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
Ну и что? Буду жрать.
Цитата:
Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:
Да, жру баланду и буду.Цитата:
А вилки - дают, в дорогих ресторанах?
Иди всё также - грязными руками?...
abaika95:
Жрешь ты просрочку
Жрешь ты просрочку
Ну и что? Буду жрать.
Цитата:
abaika95:
За щеку набиваешь пока не отобрали
За щеку набиваешь пока не отобрали
Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:
abaika95:
Один ты как ты баланду жрал так и там
Один ты как ты баланду жрал так и там
Да, жру баланду и буду.Цитата:
abaika95:
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
А вилки - дают, в дорогих ресторанах?
Иди всё также - грязными руками?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
У меня их жизни случай. Отец в реанимации, еду за 500 километров, лежит бодренький. Пообщались, посидели, думаю, зайду завтра с утра. Прихожу, спит, похрапывает, ну думаю погуляю чуток, позже зайду...
Позже стою у дверей в реанимацию, нажимаю кнопку вызова, на сотку почти одновременно звонок и говорят ваш папа умер.
serg kost:
Многие опытные практикующие хирурги
Многие опытные практикующие хирурги
У меня их жизни случай. Отец в реанимации, еду за 500 километров, лежит бодренький. Пообщались, посидели, думаю, зайду завтра с утра. Прихожу, спит, похрапывает, ну думаю погуляю чуток, позже зайду...
Позже стою у дверей в реанимацию, нажимаю кнопку вызова, на сотку почти одновременно звонок и говорят ваш папа умер.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:18
Моя двоюродная сестра работала старшей медсестрой в Жаркенте. Уже были у неё проблемы с сердцем.
И вот вводит она себе в вену просроченный на полгода кавинтон (а время начало 90-х с диким дефицитом лекарств, и не просроченного просто не было).
Даже не доведя шприц до конца, теряет сознание.
Очнулась через пять суток. Врачи говорили: "Если бы не твои четверо детей, мы бы тебя не вытащили! Молились за тебя всей больницей!"
У сестры было двое своих, и двое сирот от ее родной сестры. И жила тогда без мужа.
Сейчас её в США дочь забрала.
И вот вводит она себе в вену просроченный на полгода кавинтон (а время начало 90-х с диким дефицитом лекарств, и не просроченного просто не было).
Даже не доведя шприц до конца, теряет сознание.
Очнулась через пять суток. Врачи говорили: "Если бы не твои четверо детей, мы бы тебя не вытащили! Молились за тебя всей больницей!"
У сестры было двое своих, и двое сирот от ее родной сестры. И жила тогда без мужа.
Сейчас её в США дочь забрала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:25
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 22:46
Цитата:
А почему некоторым пользователям позволено оскорблять других пользователей?
---
Ты про кого, сладенький?
Victor Yang:
А почему некоторым пользователям позволено оскорблять других пользователей?
---
Ты про кого, сладенький?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 01:07
Цитата:
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно. Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2021 - 01:08]
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно. Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2021 - 01:08]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 10:03
Цитата:
Почему чушь? Двуязычие есть, хоть и двух государственных языков нет. И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал. Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка. Съезжу, как будет время.
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Почему чушь? Двуязычие есть, хоть и двух государственных языков нет. И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал. Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка. Съезжу, как будет время.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 11:50
Цитата:
У тебя комплексы какие-то?)
Цитата:
У тебя точно какой то комплекс у украинцам!))
Хохлы виноваты во всех бедах россии?)
Монгол Шуудан:
А я его читал в оригинале! На русском языке. Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском. Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?
А я его читал в оригинале! На русском языке. Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском. Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?
У тебя комплексы какие-то?)
Цитата:
Монгол Шуудан:
Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море? Зрада!? Чи, перемога?
Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море? Зрада!? Чи, перемога?
У тебя точно какой то комплекс у украинцам!))
Хохлы виноваты во всех бедах россии?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 11:59
Цитата:
Нет
А что? В России только за этой новость и следят?))Цитата:
Ну жри жри Цитата:
Нет
У вас же там Охота за просрочкой среди мигрантов)Цитата:
Да жри жри на здоровье
Такова твоя судьба)Цитата:
Люди в отличии от тебя руки моют перед едой если даже вилками едят
Если ты просрочку грязными руками жрешь не значит что так поступают остальные))
Цитата:
Комплекс прям прогрессирует
В Воронеже плохие дороги потомучто украинцы активно пишут об этом да?))Цитата:
Ой бой
Он Кроме того что умственное так ещё и сексуальное меньшинство)
Цитата:
А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)Цитата:
Узбекскому языку тоже запрещено восприпятстовать
Люди на нем могут даже обращаться в гос органы
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного
Цитата:
Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?
Пришел, должны обслужить на языке обращения по закону на гос языке или русскому
Цитата:
У нас таких рынков по всему северу полно
Только там русские работают не знающие государственного)
Монгол Шуудан:
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Нет
А что? В России только за этой новость и следят?))Цитата:
drakon:
Ну и что? Буду жрать.
Ну и что? Буду жрать.
Ну жри жри Цитата:
drakon:
Это, ты, хочешь отобрать
Это, ты, хочешь отобрать
Нет
У вас же там Охота за просрочкой среди мигрантов)Цитата:
drakon:
Да, жру баланду и буду
Да, жру баланду и буду
Да жри жри на здоровье
Такова твоя судьба)Цитата:
drakon:
А вилки - дают, в дорогих ресторанах? Иди всё также - грязными руками?...
А вилки - дают, в дорогих ресторанах? Иди всё также - грязными руками?...
Люди в отличии от тебя руки моют перед едой если даже вилками едят
Если ты просрочку грязными руками жрешь не значит что так поступают остальные))
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ты бы аватарку сменил ба! Крымчанка дочь офицера!
Ты бы аватарку сменил ба! Крымчанка дочь офицера!
Комплекс прям прогрессирует
В Воронеже плохие дороги потомучто украинцы активно пишут об этом да?))Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты про кого, сладенький?
Ты про кого, сладенький?
Ой бой
Он Кроме того что умственное так ещё и сексуальное меньшинство)
Цитата:
maxsaf:
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно.
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно.
А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)Цитата:
maxsaf:
Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
Узбекскому языку тоже запрещено восприпятстовать
Люди на нем могут даже обращаться в гос органы
Но это не значит что узбекский язык важнее государственного
Цитата:
Victor Yang:
И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал.
И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал.
Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?
Пришел, должны обслужить на языке обращения по закону на гос языке или русскому
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка.
Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка.
У нас таких рынков по всему северу полно
Только там русские работают не знающие государственного)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 12:22
Перечитываю сегодня книгу Александра Бека "Волоколамское шоссе". Там с первых страниц Момыш-Улы командир батальона, а не политрук. Но наш штатный враль ведь никогда не сознается, что он врёт. Комплексы, наверное.
[Исправлено: serg kost, 27.09.2021 - 12:23]
[Исправлено: serg kost, 27.09.2021 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 12:25
Цитата:
Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.
abaika95:
Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?
Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?
Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 13:09
Цитата:
С первых страниц идёт рассказ о службе Момышулы в военкомате
Но внештатный враль врёт не из-за комплексов
Просто у него принцип такой
Врать по мелочам а потом в лужу садится
Цитата:
В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском
Это как в Челябинске я уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся
Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)
serg kost:
Там с первых страниц Момыш-Улы командир батальона, а не политрук
Там с первых страниц Момыш-Улы командир батальона, а не политрук
С первых страниц идёт рассказ о службе Момышулы в военкомате
Но внештатный враль врёт не из-за комплексов
Просто у него принцип такой
Врать по мелочам а потом в лужу садится
Цитата:
Victor Yang:
Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.
Ну так рыночная экономика же. Не нравится сервис - не надо его поддерживать - нужно голосовать теньгой и нести деньги в тот магазин где на казахском обслужат. Всё просто же.
В том и вопрос что мало сервиса на севере с обслуживанием на казахском
Это как в Челябинске я уже приводил пример но тебе он не нравится почему-то видать из за актуальности
Если бы во всех овощных и продуктовых магазинах обслуживали бы только на узбекском и узбеки продавцы даже не старались бы учить русский чтобы изьеснятся
Не нравится? Иди в другой магазин к таджикам)
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