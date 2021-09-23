Отправлено: - 12:42

yudjin: В Челябинске старался пользоваться 64-ым маршрутом, на котором запустили новые автобусы ЛИАЗ. При том, что они внешне смотрятся хорошо, в нем есть кондиционер, еще все новое, есть даже работающая зарядка для телефонов, но вход в заднюю дверь очень неудобный... втыкаешься в эту тумбу с двигателем и высокий подиум, а 2 кресла возле двери - это проверка на лишний вес... пролезет не каждый.

[Исправлено: Серый волк, 27.09.2021 - 10:08]

Цитата:Ну ЛИАЗы они такие Лиазы!В деревнях Ликино и Дулево такая традиция лепить огромный капот внутри.Как увидят автобус - сразу лепят внутри сарай для двигателя!Им даже двигун на зад переставили, но они и там умудрились сарай соорудить.Ну мало ли какой заказчик двигатель и коробас захочет, может огромный, может паровой котёл.В субботу как раз ехал, попался ЛИАЗ у Динамо, на нем по Ленинградке до Белорусского в пробке. Помня про статью в НГ снял попутно.Вообще не планировал, просто дождь пошел.А в тот день вообще приехал тестировать беспилотный авто. И солнцевеломобиль.Прокатился на обоих. Но это отдельная история.В Лиазе типа всё должно влезть в их компоновку.В принципе первый раз только удивляет.Потом все привыкают, что задняя дверь просто вспомогательная.Да и не так там тесно уж. Кроме того это временный транспорт.Ко всему прочему бесплатный.В дептрансе Москвы это временный автобус.К 2023 году принято решение заменить весь городской транспорт на электрический.По некоторым публикациям сроки вроде поправили на 2024 год, но уже сейчас почти половина перевозок по земле не считая МЦК и МЦД это Электробусы.Хотя не везде, например на очень тяжелом 774 маршруте по северу МСК от Лося до Дмитровки через Медведково, Алтушку и Лианозово ходят только ЛИАЗЫ длинномеры сочлененные. Там двигатель не так заметен. полно места без него.На конечных часто электробусы уже преобладают.С пассажирами наземных систем типа МЦК уже автобусами меньшинство перевозится.С 1 сентября полностью бесплатный проезд 90 минут.То есть оплатили картой проезд Метро, МЦК или МЦД и после этого 90 минут проезд в автобусах и электробусах бесплатный совсем. 0 рублей. Электробусы экологически чистые, повсеместно встречаются.Там салон конечно без горбов, двигатели - сам мост, электрические. Проходы прекрасные.Но не всё так гладко.Если у города есть деньги это хорошо.А если есть только на 6 электробусов, очень недешевых, то сзади будет ехать коптящий дизель.По данным прошлых лет, 2019 электробусы обходились казне в 31 миллион рублей.Но это с контрактом на 15 лет. С полным сервисом. За это время электробус износит гору шин, два или три комплекта батарей и пройдет три ремонта салона.Но всё равно он по цене 2,5 большого нафаршированного низкопольного автобуса.(или 3,5 лиазаВ Ёбурге мэрия сделала тест и отказалась. Слишком для города разорительно.А в СПБ будут менять гортранспорт, на электро, но сроки туманны пока.Вообще твёрдых цен на электробусы не существует как оказалось.Свежие контракты этого года вроде как 21 и 23 миллиона, с полным сервисом на кучу лет.Все равно дорогая красивая машинка.В Крыму поступили проще.В Симферополе нужно было продлить троллейбус к новому Аэропорту несколько км.Варианты были контактную сеть и подстанции питания строить.Купить электробусы вариант был, но кусался.Но они сделали проще. (видимо проект опор контактной сети одинаковых с Кустанаем потеряли, или в Кустанай передали копию не оставивПришлось делать другое решение, обычный троллейбус с возможностью автономного доезда на батареях.Выглядит конечно как троллейбус, далеко не футуристического дизайна. Как обычный. Чудеса начинаются когда штанги автоматически привод укладывает на крышу и дальше рогатый катит на батареях и даже много км. Стоит такая шняга чуть более обычного троллейбуса, то есть очень доступно.Буквалльно в начале сентября катались.Сели от Аэропорта Симферополя, где нет контактной сети. Когда въехали в город штанги с умным приводом сами поймали на ближайшей остановке контактную сеть.Водитель женщина даже из кабины нос не высунула. И поехали на сети, с зарядкой батареи до ЖД вокзала.