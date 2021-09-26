Отправлено: - 11:59

Монгол Шуудан:

Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?

drakon:

Ну и что? Буду жрать.

drakon:

Это, ты, хочешь отобрать

drakon:

Да, жру баланду и буду

drakon:

А вилки - дают, в дорогих ресторанах? Иди всё также - грязными руками?...

Монгол Шуудан:

Ты бы аватарку сменил ба! Крымчанка дочь офицера!

Уже не ваш земляк:

Ты про кого, сладенький?

maxsaf:

Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно.

maxsaf:

Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.

Victor Yang:

И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал.

Victor Yang:

Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка.

Цитата:НетА что? В России только за этой новость и следят?))Цитата:Ну жри жри Цитата:НетУ вас же там Охота за просрочкой среди мигрантов)Цитата:Да жри жри на здоровьеТакова твоя судьба)Цитата:Люди в отличии от тебя руки моют перед едой если даже вилками едятЕсли ты просрочку грязными руками жрешь не значит что так поступают остальные))Цитата:Комплекс прям прогрессируетВ Воронеже плохие дороги потомучто украинцы активно пишут об этом да?))Цитата:Ой бойОн Кроме того что умственное так ещё и сексуальное меньшинство)Цитата:А то что президент сказал надо учить гос язык они чето не говорят)Цитата:Узбекскому языку тоже запрещено восприпятстоватьЛюди на нем могут даже обращаться в гос органыНо это не значит что узбекский язык важнее государственногоЦитата:Почему-то покупатель должен договорится что-то там руками показывать?Пришел, должны обслужить на языке обращения по закону на гос языке или русскомуЦитата:У нас таких рынков по всему северу полноТолько там русские работают не знающие государственного)