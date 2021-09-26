Отправлено: - 21:06

abaika95:

Жрешь ты просрочку

abaika95:

За щеку набиваешь пока не отобрали

abaika95:

Один ты как ты баланду жрал так и там

abaika95:

В ресторанах дорогих уже подают как деликатес

Цитата:Ну и что? Буду жрать.Цитата:Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:Да, жру баланду и буду.Цитата:А вилки - дают, в дорогих ресторанах?Иди всё также - грязными руками?...