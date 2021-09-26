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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:58
Многие опытные практикующие хирурги в приватном разговоре говорят о присутствии высших сил в процессе. Вот рассказ Эмиля Айзенштарка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Ответы:
Да
Нет
В методичке об этом ничего не написано!
abaika95:
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Кстати, вы поддерживаете предложения некоторых депутатов Верховной рады, передать полученные Украиной при СССР земли Западной Украины, Польше!?
Ответы:
Да
Нет
В методичке об этом ничего не написано!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
Ну и что? Буду жрать.
Цитата:
Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:
Да, жру баланду и буду.Цитата:
А вилки - дают, в дорогих ресторанах?
Иди всё также - грязными руками?...
abaika95:
Жрешь ты просрочку
Жрешь ты просрочку
Ну и что? Буду жрать.
Цитата:
abaika95:
За щеку набиваешь пока не отобрали
За щеку набиваешь пока не отобрали
Это, ты, хочешь отобрать?Цитата:
abaika95:
Один ты как ты баланду жрал так и там
Один ты как ты баланду жрал так и там
Да, жру баланду и буду.Цитата:
abaika95:
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
А вилки - дают, в дорогих ресторанах?
Иди всё также - грязными руками?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:06
Цитата:
У меня их жизни случай. Отец в реанимации, еду за 500 километров, лежит бодренький. Пообщались, посидели, думаю, зайду завтра с утра. Прихожу, спит, похрапывает, ну думаю погуляю чуток, позже зайду...
Позже стою у дверей в реанимацию, нажимаю кнопку вызова, на сотку почти одновременно звонок и говорят ваш папа умер.
serg kost:
Многие опытные практикующие хирурги
Многие опытные практикующие хирурги
У меня их жизни случай. Отец в реанимации, еду за 500 километров, лежит бодренький. Пообщались, посидели, думаю, зайду завтра с утра. Прихожу, спит, похрапывает, ну думаю погуляю чуток, позже зайду...
Позже стою у дверей в реанимацию, нажимаю кнопку вызова, на сотку почти одновременно звонок и говорят ваш папа умер.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:18
Моя двоюродная сестра работала старшей медсестрой в Жаркенте. Уже были у неё проблемы с сердцем.
И вот вводит она себе в вену просроченный на полгода кавинтон (а время начало 90-х с диким дефицитом лекарств, и не просроченного просто не было).
Даже не доведя шприц до конца, теряет сознание.
Очнулась через пять суток. Врачи говорили: "Если бы не твои четверо детей, мы бы тебя не вытащили! Молились за тебя всей больницей!"
У сестры было двое своих, и двое сирот от ее родной сестры. И жила тогда без мужа.
Сейчас её в США дочь забрала.
И вот вводит она себе в вену просроченный на полгода кавинтон (а время начало 90-х с диким дефицитом лекарств, и не просроченного просто не было).
Даже не доведя шприц до конца, теряет сознание.
Очнулась через пять суток. Врачи говорили: "Если бы не твои четверо детей, мы бы тебя не вытащили! Молились за тебя всей больницей!"
У сестры было двое своих, и двое сирот от ее родной сестры. И жила тогда без мужа.
Сейчас её в США дочь забрала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 21:25
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 22:46
Цитата:
А почему некоторым пользователям позволено оскорблять других пользователей?
---
Ты про кого, сладенький?
Victor Yang:
А почему некоторым пользователям позволено оскорблять других пользователей?
---
Ты про кого, сладенький?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 01:07
Цитата:
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно. Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2021 - 01:08]
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Так теперь они это утверждают на основании того, что сказал ваш президент не так давно. Оказывается, у русского языка статус официального. И препятствовать его использованию строго настрого запрещено.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2021 - 01:08]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.09.21 - 10:03
Цитата:
Почему чушь? Двуязычие есть, хоть и двух государственных языков нет. И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал. Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка. Съезжу, как будет время.
abaika95:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Почему чушь? Двуязычие есть, хоть и двух государственных языков нет. И договориться всегда можно, если есть цель именно получить услугу, а не устроить скандал. Кстати, слышал что в Челябинске есть Китайский рынок, где торгуют китайцы, не знающие русского языка. Съезжу, как будет время.
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