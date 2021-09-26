Отправлено: - 12:51

abaika95:

Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 т

Цитата:И 10 достаточно. Да и закон есть сейчас, чтобы за выкинутый мусор штрафовать. Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам. Плюс ветер из переполненных контейнеров тоже может мусор разносить. Штрафы тут не сильно помогут.