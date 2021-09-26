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Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42454
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
Что видит ребенок за оградой детсадовской жизни? Картина, я вам скажу, печальная. Обгоревшие от летнего возгорания тополиного пуха трубы, испепеленные пламенем молодые деревца, сухой бурьян, перемежающийся со множеством бытового мусора. Разодранные картонные коробки, пакеты.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10521
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
Собераешся и дальше боротся с акиматом или все таки свой выбор сделал после поездки в Тюмень и Челябинск?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 то не будет чистоты
А такие меры не введут потомучто автор данной статьи первый же будет возмущаться жестокостью мер от государства)))
Замкнутый круг
А такие меры не введут потомучто автор данной статьи первый же будет возмущаться жестокостью мер от государства)))
Замкнутый круг
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14386
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:51
Цитата:
И 10 достаточно. Да и закон есть сейчас, чтобы за выкинутый мусор штрафовать. Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам. Плюс ветер из переполненных контейнеров тоже может мусор разносить. Штрафы тут не сильно помогут.
abaika95:
Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 т
Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 т
И 10 достаточно. Да и закон есть сейчас, чтобы за выкинутый мусор штрафовать. Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам. Плюс ветер из переполненных контейнеров тоже может мусор разносить. Штрафы тут не сильно помогут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:05
Цитата:
Все очень легко и просто
В рудном вон камеры установили возле баков с мусором
Но мусора по городу меньше не стало
Почему? Плохо фиксируют или плохо наказывают?
Я думаю и то и другое
Если каждого человека реально наказывать большими штрафами за семечки у лавочек и выброшенную банку то население взвоет и начнет бунтовать)
Этого никому не надо,поэтому все так и продолжается
Пока власть боится каждого шороха От толпы "ах как бы чего не вышло" так и будет продолжаться
Victor Yang:
Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам
Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам
Все очень легко и просто
В рудном вон камеры установили возле баков с мусором
Но мусора по городу меньше не стало
Почему? Плохо фиксируют или плохо наказывают?
Я думаю и то и другое
Если каждого человека реально наказывать большими штрафами за семечки у лавочек и выброшенную банку то население взвоет и начнет бунтовать)
Этого никому не надо,поэтому все так и продолжается
Пока власть боится каждого шороха От толпы "ах как бы чего не вышло" так и будет продолжаться
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2759
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:37
:-заведующая садом (на минуточку, депутат городского маслихата)
Ну надо было сразу писать об этом .
Без этого просто мнение без Мнения, конкретного и жесткого..
Из разряда, когда же вымрет последний советский мамонт..
Ну надо было сразу писать об этом .
Без этого просто мнение без Мнения, конкретного и жесткого..
Из разряда, когда же вымрет последний советский мамонт..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2759
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:41
Вот у нас в Рудном, даже камеры стоят, грязь стоит тоже..
Тут в Костанае, чистота и сами проводим субботники так скащать..
В чем дело то?
Тут народ по сложнее конечно, чем там, где я жил в Рудном..
Дело очевидно в нем, в народе..
Менять его надо и больше никак..
А вот молодых учить штрафами, как примерно водятелов, раньше кто то пристегивался и соблюдал стоп линию?
Тут так же..
Тут в Костанае, чистота и сами проводим субботники так скащать..
В чем дело то?
Тут народ по сложнее конечно, чем там, где я жил в Рудном..
Дело очевидно в нем, в народе..
Менять его надо и больше никак..
А вот молодых учить штрафами, как примерно водятелов, раньше кто то пристегивался и соблюдал стоп линию?
Тут так же..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 197
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 18:42
Раньше и на зебре пешеходов не пропускали. Но когда возле каждой зебры поставили полицейских, включая курсантов на практике, за пару месяцев все водители стали останавливаться.
[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 18:43]
[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 18:43]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22802
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 23:53
Цитата:
Так до сих пор, там стоят курсанты?...
serg kost:
Но когда возле каждой зебры поставили полицейских, включая курсантов
Но когда возле каждой зебры поставили полицейских, включая курсантов
Так до сих пор, там стоят курсанты?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12361
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 27.09.21 - 01:14
Цитата:
Зачем?)) У нас большие штрафы за любой мусор, кроме семечек)) семки это та же органика, что и листья, и иголки, и трава. Вы наверное просто не в курсе
abaika95:
Если каждого человека реально наказывать большими штрафами за семечки
Если каждого человека реально наказывать большими штрафами за семечки
Зачем?)) У нас большие штрафы за любой мусор, кроме семечек)) семки это та же органика, что и листья, и иголки, и трава. Вы наверное просто не в курсе
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