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≡ Сборная Казахстана поборется за выход в полуфинал чемпионата мира по футзалу с 12-кратным чемпионом Азии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42454
Сборная Казахстана поборется за выход в полуфинал чемпионата мира по футзалу с 12-кратным чемпионом Азии
Отправлено: 26.09.21 - 21:56
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Сборная Ирана с 1999 года 15 раз выступала на чемпионатах Азии, в которых завоевала 12 чемпионских титулов, один раз становилась серебряным призером и дважды завоевывала «бронзу».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22800
Re: Сборная Казахстана поборется за выход в полуфинал чемпионата...
Отправлено: 26.09.21 - 21:56
#1
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Ну, тут, Казахстан - остановят... :lol: ;-)
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