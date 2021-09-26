Отправлено: - 20:25

maxsaf:

Руза апай опять притворяется что по русски не говорит)) зачем?)

maxsaf:

У нас только одна мадам из Индии. Бухгалтер кстати, с высшим. Ей я не могу сказать, что она неквалифицированная

Цитата:Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычиеЦитата:А таноми к примеру может таджичке врачу или узбеку инженеру сказать что они неквалицифицированные черные азиаты))))Как оцените поведение?)