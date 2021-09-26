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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 609 из 610«1...607608609610»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:04
#9121
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Цитата:
abaika95:
Шутить надо уметь

Вижу что шутка прошла. :lol: Цитата:
abaika95:
Вы можете к примеру индусу сказать что он неквалицифицированный черный азиат?)

А вы своему пациенту можете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:06
#9122
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Цитата:
elektron:
А вы своему пациенту можете?

Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:09
#9123
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Цитата:
maxsaf:
Кто к нему пойдет добровольно?

Добровольцы! Я так и подумал, что в военкомате сидит. :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:09
#9124
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Цитата:
maxsaf:
Да откуда у него пациенты?

День и ночь, тут торчит.
Какие пациенты?
Хотя в дурке, он
может и "врач"... :lol: ;-)
В палате... ;-)

[Исправлено: drakon, 26.09.2021 - 20:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:25
#9125
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Цитата:
maxsaf:
Руза апай опять притворяется что по русски не говорит)) зачем?)

Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Цитата:
maxsaf:
У нас только одна мадам из Индии. Бухгалтер кстати, с высшим. Ей я не могу сказать, что она неквалифицированная

А таноми к примеру может таджичке врачу или узбеку инженеру сказать что они неквалицифицированные черные азиаты))))
Как оцените поведение?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:27
#9126
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Цитата:
elektron:
Вижу что шутка прошла.

Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)
Вижу что с юмором у вас совсем швах
Цитата:
elektron:
А вы своему пациенту можете?

У меня нет индусов пациентов )
Цитата:
maxsaf:
Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно?

Вы же тут сидите добровольно вроде
Иди начальник заставляет?))Цитата:
drakon:
Хотя в дурке, он может и "врач"... В палате...

Дурка и есть
Один просрочку жрет
Другой думает что он в России хотя сам в Германии
А третий живя в Канаде боится казахского языка))
Психиатрия
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:31
#9127
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Цитата:
abaika95:
Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)

Ну значит всё же комплексы? ;-) Цитата:
abaika95:
У меня нет индусов пациентов )

А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете? :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:33
#9128
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Цитата:
abaika95:
Психиатрия

Ты, уже - психиатр?
В палате?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:34
#9129
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Смотрю бульбу и пришел к выводу
Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь
Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
Собираются в группы по интересам
Бухают,гуляют,бабки получают за то что в окопах сидят
А как бои сразу бегут оружие бросив под защиту российских армейских частей
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Два города у границы прижатые остались
Россия таким образом своих пассионариев сплавила
Какбы внешний выхлоп пара
Только забывает
У украинцев тоже пассионариев прибавилось
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:35
#9130
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Цитата:
elektron:
Ну значит всё же комплексы?

Вы дурак?
Цитата:
elektron:
А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете

Выше прочтите мой вопрос))
Цитата:
drakon:
Ты, уже - психиатр? В палате?...

Выше через сообщение прочти вопрос
К тебе тоже относится
Хоть ты и старый при этом
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:36
#9131
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Цитата:
abaika95:
Смотрю бульбу и пришел к выводу

Смотрю из вас врачеватель, как тут учитель... :lol:

[Исправлено: elektron, 26.09.2021 - 15:36]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:36
#9132
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Цитата:
abaika95:
Один просрочку жрет

Да лучше, чем - беш, жрать... :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:38
#9133
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Руками... ;-)
Бэээа... :-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:55
#9134
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Цитата:
drakon:
Да лучше, чем - беш, жрать

Цитата:
drakon:
Руками... Бэээа...

Жрешь ты просрочку
За щеку набиваешь пока не отобрали
А беш кушают
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
Многие русские уеховшие до сих пор вспоминают))
Один ты как ты баланду жрал так и там
Что изменилось то?
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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
652
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:58
#9135
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Цитата:
abaika95:
Смотрю бульбу

О как!
А я его читал в оригинале! На русском языке.
Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском.
Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?

Цитата:
abaika95:
пришел к выводу Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру

Отсюда следует ещё более глубокомысленный вывод. Что украинцы, как минимум, её часть (большая или меньшая), это:
Цитата:
abaika95:
со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру

Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море?
Зрада!? Чи, перемога?
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