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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:04
Цитата:
Вижу что шутка прошла. Цитата:
А вы своему пациенту можете?
abaika95:
Шутить надо уметь
Шутить надо уметь
Вижу что шутка прошла. Цитата:
abaika95:
Вы можете к примеру индусу сказать что он неквалицифицированный черный азиат?)
Вы можете к примеру индусу сказать что он неквалицифицированный черный азиат?)
А вы своему пациенту можете?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:06
Цитата:
Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно?
elektron:
А вы своему пациенту можете?
А вы своему пациенту можете?
Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:09
Цитата:
Добровольцы! Я так и подумал, что в военкомате сидит.
maxsaf:
Кто к нему пойдет добровольно?
Кто к нему пойдет добровольно?
Добровольцы! Я так и подумал, что в военкомате сидит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:09
Цитата:
День и ночь, тут торчит.
Какие пациенты?
Хотя в дурке, он
может и "врач"...
В палате...
[Исправлено: drakon, 26.09.2021 - 20:25]
maxsaf:
Да откуда у него пациенты?
Да откуда у него пациенты?
День и ночь, тут торчит.
Какие пациенты?
Хотя в дурке, он
может и "врач"...
В палате...
[Исправлено: drakon, 26.09.2021 - 20:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:25
Цитата:
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Цитата:
А таноми к примеру может таджичке врачу или узбеку инженеру сказать что они неквалицифицированные черные азиаты))))
Как оцените поведение?)
maxsaf:
Руза апай опять притворяется что по русски не говорит)) зачем?)
Руза апай опять притворяется что по русски не говорит)) зачем?)
Затем чтобы продавцы не пороли чушь про двуязычие
Цитата:
maxsaf:
У нас только одна мадам из Индии. Бухгалтер кстати, с высшим. Ей я не могу сказать, что она неквалифицированная
У нас только одна мадам из Индии. Бухгалтер кстати, с высшим. Ей я не могу сказать, что она неквалифицированная
А таноми к примеру может таджичке врачу или узбеку инженеру сказать что они неквалицифицированные черные азиаты))))
Как оцените поведение?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:27
Цитата:
Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)
Вижу что с юмором у вас совсем швах
Цитата:
У меня нет индусов пациентов )
Цитата:
Вы же тут сидите добровольно вроде
Иди начальник заставляет?))Цитата:
Дурка и есть
Один просрочку жрет
Другой думает что он в России хотя сам в Германии
А третий живя в Канаде боится казахского языка))
Психиатрия
elektron:
Вижу что шутка прошла.
Вижу что шутка прошла.
Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)
Вижу что с юмором у вас совсем швах
Цитата:
elektron:
А вы своему пациенту можете?
А вы своему пациенту можете?
У меня нет индусов пациентов )
Цитата:
maxsaf:
Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно?
Да откуда у него пациенты? Кто к нему пойдет добровольно?
Вы же тут сидите добровольно вроде
Иди начальник заставляет?))Цитата:
drakon:
Хотя в дурке, он может и "врач"... В палате...
Хотя в дурке, он может и "врач"... В палате...
Дурка и есть
Один просрочку жрет
Другой думает что он в России хотя сам в Германии
А третий живя в Канаде боится казахского языка))
Психиатрия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:31
Цитата:
Ну значит всё же комплексы? Цитата:
А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете?
abaika95:
Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)
Когда шутка проходит над ней смеёшься а не у виска крутишь)
Ну значит всё же комплексы? Цитата:
abaika95:
У меня нет индусов пациентов )
У меня нет индусов пациентов )
А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:33
Цитата:
Ты, уже - психиатр?
В палате?...
abaika95:
Психиатрия
Психиатрия
Ты, уже - психиатр?
В палате?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:34
Смотрю бульбу и пришел к выводу
Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь
Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
Собираются в группы по интересам
Бухают,гуляют,бабки получают за то что в окопах сидят
А как бои сразу бегут оружие бросив под защиту российских армейских частей
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Два города у границы прижатые остались
Россия таким образом своих пассионариев сплавила
Какбы внешний выхлоп пара
Только забывает
У украинцев тоже пассионариев прибавилось
Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь
Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
Собираются в группы по интересам
Бухают,гуляют,бабки получают за то что в окопах сидят
А как бои сразу бегут оружие бросив под защиту российских армейских частей
Донецкую и луганскую область полностью потеряли
Два города у границы прижатые остались
Россия таким образом своих пассионариев сплавила
Какбы внешний выхлоп пара
Только забывает
У украинцев тоже пассионариев прибавилось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:35
Цитата:
Вы дурак?
Цитата:
Выше прочтите мой вопрос))
Цитата:
Выше через сообщение прочти вопрос
К тебе тоже относится
Хоть ты и старый при этом
elektron:
Ну значит всё же комплексы?
Ну значит всё же комплексы?
Вы дурак?
Цитата:
elektron:
А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете
А что так, дискриминация по нац. признаку? Только своих обслуживаете
Выше прочтите мой вопрос))
Цитата:
drakon:
Ты, уже - психиатр? В палате?...
Ты, уже - психиатр? В палате?...
Выше через сообщение прочти вопрос
К тебе тоже относится
Хоть ты и старый при этом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:36
Цитата:
Смотрю из вас врачеватель, как тут учитель...
[Исправлено: elektron, 26.09.2021 - 15:36]
abaika95:
Смотрю бульбу и пришел к выводу
Смотрю бульбу и пришел к выводу
Смотрю из вас врачеватель, как тут учитель...
[Исправлено: elektron, 26.09.2021 - 15:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:36
Цитата:
Да лучше, чем - беш, жрать...
abaika95:
Один просрочку жрет
Один просрочку жрет
Да лучше, чем - беш, жрать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:38
Руками...
Бэээа...
Бэээа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:55
Цитата:
Цитата:
Жрешь ты просрочку
За щеку набиваешь пока не отобрали
А беш кушают
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
Многие русские уеховшие до сих пор вспоминают))
Один ты как ты баланду жрал так и там
Что изменилось то?
drakon:
Да лучше, чем - беш, жрать
Да лучше, чем - беш, жрать
Цитата:
drakon:
Руками... Бэээа...
Руками... Бэээа...
Жрешь ты просрочку
За щеку набиваешь пока не отобрали
А беш кушают
В ресторанах дорогих уже подают как деликатес
Многие русские уеховшие до сих пор вспоминают))
Один ты как ты баланду жрал так и там
Что изменилось то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 652
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 20:58
Цитата:
О как!
А я его читал в оригинале! На русском языке.
Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском.
Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?
Цитата:
Отсюда следует ещё более глубокомысленный вывод. Что украинцы, как минимум, её часть (большая или меньшая), это:
Цитата:
Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море?
Зрада!? Чи, перемога?
abaika95:
Смотрю бульбу
Смотрю бульбу
О как!
А я его читал в оригинале! На русском языке.
Как-то так получилось, что великий украинский писатель Гоголь писал исключительно на русском.
Он может, после этого не великий? Или не украинский? Или не писатель?
Цитата:
abaika95:
пришел к выводу Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
пришел к выводу Донбасс сейчас превратили по сути в средневековую сечь Собираются со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
Отсюда следует ещё более глубокомысленный вывод. Что украинцы, как минимум, её часть (большая или меньшая), это:
Цитата:
abaika95:
со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
со всей России люмпены-алкаши, мойщики машин,дворники и различные отбросы которым нечего терять в этой жизни,ни семьи ни детей,либо бросили,либо не заводили как бывшие зеки к примеру
Неожиданно! И куда делись древние Укры копающие Чёрное море?
Зрада!? Чи, перемога?
-
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