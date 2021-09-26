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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42453
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
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Что видит ребенок за оградой детсадовской жизни? Картина, я вам скажу, печальная. Обгоревшие от летнего возгорания тополиного пуха трубы, испепеленные пламенем молодые деревца, сухой бурьян, перемежающийся со множеством бытового мусора. Разодранные картонные коробки, пакеты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10521
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
#1
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Собераешся и дальше боротся с акиматом или все таки свой выбор сделал после поездки в Тюмень и Челябинск?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10134
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:33
#2
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Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 то не будет чистоты
А такие меры не введут потомучто автор данной статьи первый же будет возмущаться жестокостью мер от государства)))
Замкнутый круг
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14386
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 12:51
#3
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Цитата:
abaika95:
Пока за каждую выброшенную бутылку не будут штрафовать тыщ так на 20 т

И 10 достаточно. Да и закон есть сейчас, чтобы за выкинутый мусор штрафовать. Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам. Плюс ветер из переполненных контейнеров тоже может мусор разносить. Штрафы тут не сильно помогут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10134
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:05
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Тут вопрос больше к фиксации нарушения - это очень сложно сделать как полицейским, так и простым гражданам

Все очень легко и просто
В рудном вон камеры установили возле баков с мусором
Но мусора по городу меньше не стало
Почему? Плохо фиксируют или плохо наказывают?
Я думаю и то и другое
Если каждого человека реально наказывать большими штрафами за семечки у лавочек и выброшенную банку то население взвоет и начнет бунтовать)
Этого никому не надо,поэтому все так и продолжается
Пока власть боится каждого шороха От толпы "ах как бы чего не вышло" так и будет продолжаться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2759
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:37
#5
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:-заведующая садом (на минуточку, депутат городского маслихата)

Ну надо было сразу писать об этом .
Без этого просто мнение без Мнения, конкретного и жесткого..
Из разряда, когда же вымрет последний советский мамонт..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2759
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 13:41
#6
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Вот у нас в Рудном, даже камеры стоят, грязь стоит тоже..
Тут в Костанае, чистота и сами проводим субботники так скащать..
В чем дело то?
Тут народ по сложнее конечно, чем там, где я жил в Рудном..
Дело очевидно в нем, в народе..
Менять его надо и больше никак..
А вот молодых учить штрафами, как примерно водятелов, раньше кто то пристегивался и соблюдал стоп линию?
Тут так же..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
195
Евгений ПОЛУЯНОВ: За забором детского сада
Отправлено: 26.09.21 - 18:42
#7
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Раньше и на зебре пешеходов не пропускали. Но когда возле каждой зебры поставили полицейских, включая курсантов на практике, за пару месяцев все водители стали останавливаться.

[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 18:43]
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