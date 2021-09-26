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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:22
#9091
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Цитата:
abaika95: Еще раз Если человек шовинист,идиот и хам И кроме шовинизма,идиотства и хамства тут не несёт И когда ему указываешь на его шовинизм, хамство и идиотизм
В зеркало посмотрите на этого человека. :lol: Цитата:
abaika95: А он в ответ начинает прикрываться своей национальностью и доказывает что ты его оскорбил сугубо из за его нации или принадлежности к какому либо этносу
Пруфы будут? Или опять голословная чепуха, как всегда?Цитата:
Vit: Я тебя услышал .
:lol:Цитата:
abaika95: Что я умный? Да
Что да?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:22
#9092
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В Челябинском зоопарке творится какой-то лютый...
Погибло 2 медведя,2 оленя и куча птиц
Сетуют на то что кто-то животных потравил,нашли даже виновника,бывшего работника зоопарка,якобы от обиды за увОльнение произвел диверсию
В коментах люди разделились во мнениях
Подозревают что просто хотят на месте зоопарка построить очередной ЖК
Место то выгодное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:24
#9093
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Цитата:
elektron:
В зеркало посмотрите на этого человека

Зачем? Рядом у зеркала не стоит таноми)
Цитата:
elektron:
Пруфы будут? Или опять голословная чепуха, как всегда?

Выше почитай 10 страниц флуда
Не благодарите Цитата:
elektron:
Что да?

Да это да
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:35
#9094
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Адрес где вино виноградное стоит и ждет гостей.

С хорошими людьми всегда готовы пообщаться.
Тем более, что моей супруге уже года три нельзя спиртным злоупотреблять после острого панкреатита. А я к спиртному равнодушен. Вот и выпиваем на двоих всего несколько литров в год.

[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 15:36]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:37
#9095
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Цитата:
abaika95:
Сетуют на то что кто-то животных потравил

Небось новичком, или ещё не установили?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3726
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:39
#9096
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Цитата:
maxsaf:
видос от Куата

---Одно не понял --- где Шемонаиха , и где Омская губерния??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:41
#9097
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Цитата:
serg kost:
Панкреатит это опасно. У меня тещя не выгребла. Здоровья вам. Держитесь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3726
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:44
#9098
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Цитата:
abaika95:
Которые степи тут охраняли от 6 флота США?))

---- Как всегда мимо ;-) ;-) :lol: Только от 1флота. гы-гы
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 15:52
#9099
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Кстати, с этим панкреатитом хохма была.
Приехала скорая в пятницу (август месяц был).
Врач поставил предварительный диагноз: панкреатит. Вколол обезбаливающее, и сообщил в поликлинику, чтобы врач на дом пришел.
В субботу звоним в поликлинику, а жене говорят: "Самозанятая? К таким врач не ходит. Приходите сами, записывайтесь в регистратуре".
А укол уже не действует. Полезла в интернет. А там пишут про голодание и травки. Сразу начала заваривать, и лечиться.
В понедельник записалась в терапевту, в сентябре попала на прием. Живот уже не болел.
Потом запись на анализы, снова очередь. Потом, с результатами, опять запись к узкому специалисту с ожиданием.
В начале ноября врач говорит, что уже здорова.
Жесткая диета первые полгода. Сейчас есть и пьет все подряд, но знает норму. Ну и аллохол с панкреатином регулярно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 16:07
#9100
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Цитата:
serg kost:
У нас по-другому все было. Очень сильно живот прихватило , Скорая забрала. Операцию сделали. . Хирургу и всем замом кучу денег отвалили. . Умерла. После смерти тещи, жена стала своя не своя. Мы потеряли друг другу интерес. Я не смог не че сделать. Она до сих пор одна. Меня только на новый год приглашает и мы все с детьми празднуем. И все. Опять до следующего нг. Вот так теща повлияла на наше отношение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 17:13
#9101
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Цитата:
elektron:
Небось новичком, или ещё не установили?

Не,новичком только оппозиционеров в России травят
Медведей вроде фаршем потравили
Цитата:
Гога:
Только от 1флота. гы-гы

Я писал не от 6 флотОВ а от 6го флоТА США
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2759
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 18:09
#9102
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Цитата:
abaika95:
новичком только оппозиционеров в России

Все таки Россия страна контрастов..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2759
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 18:11
#9103
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Еще что то..



[Исправлено: 111, 26.09.2021 - 18:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2759
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 18:19
#9104
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А вообще мне литл биг с его новогодней 2020 нравится..
Там они и Новичок жрали..
После уже как то не очень..

[Исправлено: 111, 26.09.2021 - 18:23]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2549
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 18:34
#9105
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Цитата:
111:
Еще что то..

На последнем фото у девчонки татушка с аватаром Вита. Може жонка его? :-o
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