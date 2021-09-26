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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 405 из 405«1...403404405
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22791
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 16:47
#6061
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Цитата:
Vit:
Что б Европа вся загнулась ! От газа

Виталик, а что с Газом - не так?... :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22791
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:21
#6062
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После голосования, поехали на речку, мимо сада.

Сад - яблочный. Яблоки уже - поспели... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22791
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:43
#6063
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Турки уже, работают, не покладая - рук.

Местные, тут работать не будут... :lol: ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7803
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:45
#6064
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Цитата:
drakon:
Турки уже, работают

Да они там тырят что то :-o :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22791
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:48
#6065
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Цитата:
elektron:
Да они там тырят что то :-o :lol:

Это трактор, прицепы с ящиками - тащит.
Столько не - стыришь... :lol: ;-)
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7803
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.21 - 18:51
#6066
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Цитата:
drakon:
Столько не - стыришь...

Так воскресенье же. ;-) даже магазины не работают.
Точно тырят, ну или хозяева.
Да и негоже по плантациям шарахаться, гони их на выборы. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.09.2021 - 13:52]
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