Отправлено: - 15:22

abaika95: Еще раз Если человек шовинист,идиот и хам И кроме шовинизма,идиотства и хамства тут не несёт И когда ему указываешь на его шовинизм, хамство и идиотизм

abaika95: А он в ответ начинает прикрываться своей национальностью и доказывает что ты его оскорбил сугубо из за его нации или принадлежности к какому либо этносу

Vit: Я тебя услышал .

abaika95: Что я умный? Да

Цитата:В зеркало посмотрите на этого человека.Цитата:Пруфы будут? Или опять голословная чепуха, как всегда?Цитата:Цитата:Что да?