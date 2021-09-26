В Челябинском зоопарке творится какой-то лютый... Погибло 2 медведя,2 оленя и куча птиц Сетуют на то что кто-то животных потравил,нашли даже виновника,бывшего работника зоопарка,якобы от обиды за увОльнение произвел диверсию В коментах люди разделились во мнениях Подозревают что просто хотят на месте зоопарка построить очередной ЖК Место то выгодное
С хорошими людьми всегда готовы пообщаться. Тем более, что моей супруге уже года три нельзя спиртным злоупотреблять после острого панкреатита. А я к спиртному равнодушен. Вот и выпиваем на двоих всего несколько литров в год.
Кстати, с этим панкреатитом хохма была. Приехала скорая в пятницу (август месяц был). Врач поставил предварительный диагноз: панкреатит. Вколол обезбаливающее, и сообщил в поликлинику, чтобы врач на дом пришел. В субботу звоним в поликлинику, а жене говорят: "Самозанятая? К таким врач не ходит. Приходите сами, записывайтесь в регистратуре". А укол уже не действует. Полезла в интернет. А там пишут про голодание и травки. Сразу начала заваривать, и лечиться. В понедельник записалась в терапевту, в сентябре попала на прием. Живот уже не болел. Потом запись на анализы, снова очередь. Потом, с результатами, опять запись к узкому специалисту с ожиданием. В начале ноября врач говорит, что уже здорова. Жесткая диета первые полгода. Сейчас есть и пьет все подряд, но знает норму. Ну и аллохол с панкреатином регулярно.
У нас по-другому все было. Очень сильно живот прихватило , Скорая забрала. Операцию сделали. . Хирургу и всем замом кучу денег отвалили. . Умерла. После смерти тещи, жена стала своя не своя. Мы потеряли друг другу интерес. Я не смог не че сделать. Она до сих пор одна. Меня только на новый год приглашает и мы все с детьми празднуем. И все. Опять до следующего нг. Вот так теща повлияла на наше отношение.
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