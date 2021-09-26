Отправлено: - 13:54

Victor Yang:

О, участник из Татнефти уже в Камеди?!

Vit:

Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится .

Цитата:Я даже не знаю о чем ты))Цитата:Так смеются не над тем временем а про сейчасДа и в целом у нас меньше смертей на процент заболевших чем в РоссииКарантин жёсткий повлиял