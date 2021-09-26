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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 606 из 606«1...604605606
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:36
#9076
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Проверил - одобрил... 8-) :-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:37
#9077
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Цитата:
111:
Чтобы они не общались с ним?

Это его идея фикс
Хорошо
Все шовинисты и нацисты на форуме
Не общайтесь со мной пожалуйста месяца два три
Чтобы ваша дурость немного поутихла
А то за вчерашний вечер вы такую дыру пробили в своих изречениях тут
Что мне теперь надо неделю сидеть чтобы флуд загрузить текстом подальше от вашего националистического бреда
Мало ли кто из молодежи действительно начнет перечитывать а там вы)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:38
#9078
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Цитата:
drakon:
Проверил - одобрил

Ты за Алекса уже тут
Котрый отсиживается в отпуске
Он с утра проверяет там
А ты уже и одобряешь?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:42
#9079
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Росияне высмеивают свои антиковидные ограничения
Смешно
Ещё смешнее что наши тащатся по их карантину))


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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:46
#9080
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Цитата:
abaika95:
Росияне высмеивают свои антиковидные ограничения

О, участник из Татнефти уже в Камеди?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10515
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:47
#9081
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Цитата:
abaika95:
Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится . То что было у нас прошлым летом - это ужас Аптеки пустые а Минздрав кз говорил что все есть и все хватает. А сколько было новостей как таксисты лекарства через границу привозили и наши мусара иих тут ловили.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10515
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:48
#9082
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Цитата:
abaika95:

Вон даже 111 пришлось напригатся что б по знакомству ему антибиотик подогнали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:50
#9083
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Цитата:
abaika95:
карантину

Прикольно, потом на ютубе досмотрю
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:54
#9084
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Цитата:
Victor Yang:
О, участник из Татнефти уже в Камеди?!

Я даже не знаю о чем ты))
Цитата:
Vit:
Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится .

Так смеются не над тем временем а про сейчас
Да и в целом у нас меньше смертей на процент заболевших чем в России
Карантин жёсткий повлиял
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:59
#9085
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Цитата:
abaika95:
Я даже не знаю о чем ты)

Невысокий парень справа - участник команды КВН "Сборная Татнефти".
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
191
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:27
#9086
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Кстати, про Момыш-улы все ссылки на первой странице.
Но умные люди и так всё знали.
На даче лежит книга Бека. Собирался перечитать, вот и не выбросил.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:42
#9087
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Цитата:
Гога:
Почему бы с идиотом не пообщаться?

Согласен,что-то вот захотелось с ним пообщаться
Как дела?
Цитата:
Гога: Для особо одаренного - под Семиозеркой базировалась часть ВМФ СССР.

И? Это круто считалось такими "моряками" быть? Которые степи тут охраняли от 6 флота США?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:43
#9088
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Цитата:
serg kost:
Но умные люди и так всё знали.

Жалко что тебя среди них нет
Чепуха и мелишь чепуху постоянно
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