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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22785
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:36
Проверил - одобрил...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:37
Цитата:
Это его идея фикс
Хорошо
Все шовинисты и нацисты на форуме
Не общайтесь со мной пожалуйста месяца два три
Чтобы ваша дурость немного поутихла
А то за вчерашний вечер вы такую дыру пробили в своих изречениях тут
Что мне теперь надо неделю сидеть чтобы флуд загрузить текстом подальше от вашего националистического бреда
Мало ли кто из молодежи действительно начнет перечитывать а там вы)
111:
Чтобы они не общались с ним?
Чтобы они не общались с ним?
Это его идея фикс
Хорошо
Все шовинисты и нацисты на форуме
Не общайтесь со мной пожалуйста месяца два три
Чтобы ваша дурость немного поутихла
А то за вчерашний вечер вы такую дыру пробили в своих изречениях тут
Что мне теперь надо неделю сидеть чтобы флуд загрузить текстом подальше от вашего националистического бреда
Мало ли кто из молодежи действительно начнет перечитывать а там вы)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:38
Цитата:
Ты за Алекса уже тут
Котрый отсиживается в отпуске
Он с утра проверяет там
А ты уже и одобряешь?)
drakon:
Проверил - одобрил
Проверил - одобрил
Ты за Алекса уже тут
Котрый отсиживается в отпуске
Он с утра проверяет там
А ты уже и одобряешь?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:42
Росияне высмеивают свои антиковидные ограничения
Смешно
Ещё смешнее что наши тащатся по их карантину))
Смешно
Ещё смешнее что наши тащатся по их карантину))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:46
Цитата:
О, участник из Татнефти уже в Камеди?!
abaika95:
Росияне высмеивают свои антиковидные ограничения
Росияне высмеивают свои антиковидные ограничения
О, участник из Татнефти уже в Камеди?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:47
Цитата:
abaika95:Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится . То что было у нас прошлым летом - это ужас Аптеки пустые а Минздрав кз говорил что все есть и все хватает. А сколько было новостей как таксисты лекарства через границу привозили и наши мусара иих тут ловили.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:48
Цитата:
Вон даже 111 пришлось напригатся что б по знакомству ему антибиотик подогнали
abaika95:
Вон даже 111 пришлось напригатся что б по знакомству ему антибиотик подогнали
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:50
Цитата:
Прикольно, потом на ютубе досмотрю
abaika95:
карантину
карантину
Прикольно, потом на ютубе досмотрю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:54
Цитата:
Я даже не знаю о чем ты))
Цитата:
Так смеются не над тем временем а про сейчас
Да и в целом у нас меньше смертей на процент заболевших чем в России
Карантин жёсткий повлиял
Victor Yang:
О, участник из Татнефти уже в Камеди?!
О, участник из Татнефти уже в Камеди?!
Я даже не знаю о чем ты))
Цитата:
Vit:
Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится .
Абайка они смеются но у них в то время было чем лечится .
Так смеются не над тем временем а про сейчас
Да и в целом у нас меньше смертей на процент заболевших чем в России
Карантин жёсткий повлиял
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 13:59
Цитата:
Невысокий парень справа - участник команды КВН "Сборная Татнефти".
abaika95:
Я даже не знаю о чем ты)
Я даже не знаю о чем ты)
Невысокий парень справа - участник команды КВН "Сборная Татнефти".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 191
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:27
Кстати, про Момыш-улы все ссылки на первой странице.
Но умные люди и так всё знали.
На даче лежит книга Бека. Собирался перечитать, вот и не выбросил.
Но умные люди и так всё знали.
На даче лежит книга Бека. Собирался перечитать, вот и не выбросил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:42
Цитата:
Согласен,что-то вот захотелось с ним пообщаться
Как дела?
Цитата:
И? Это круто считалось такими "моряками" быть? Которые степи тут охраняли от 6 флота США?))
Гога:
Почему бы с идиотом не пообщаться?
Почему бы с идиотом не пообщаться?
Согласен,что-то вот захотелось с ним пообщаться
Как дела?
Цитата:
Гога: Для особо одаренного - под Семиозеркой базировалась часть ВМФ СССР.
И? Это круто считалось такими "моряками" быть? Которые степи тут охраняли от 6 флота США?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10131
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 14:43
Цитата:
Жалко что тебя среди них нет
Чепуха и мелишь чепуху постоянно
serg kost:
Но умные люди и так всё знали.
Но умные люди и так всё знали.
Жалко что тебя среди них нет
Чепуха и мелишь чепуху постоянно
-
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