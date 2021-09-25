Отправлено: - 14:23

Vit:

А я не верю этим всем процентам. Очень хорошо помню как мне под дверь медсестра принесла бумагу которую я подписал что я несу админ и уголовную ответственность если выйду из дома. И

Цитата:Процент перекоса есть всегдаИ в России таких случаев было не меньшеПоэтому статистка в целом с погрешностью но верная