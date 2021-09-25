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≡ Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42453
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
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Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10131
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:23
#15
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Цитата:
Vit:
А я не верю этим всем процентам. Очень хорошо помню как мне под дверь медсестра принесла бумагу которую я подписал что я несу админ и уголовную ответственность если выйду из дома. И

Процент перекоса есть всегда
И в России таких случаев было не меньше
Поэтому статистка в целом с погрешностью но верная
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