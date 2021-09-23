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≡ Есть кондиционер, но мест маловато
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42453
Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 23.09.21 - 08:58
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Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2755
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 23.09.21 - 15:52
#15
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Цитата:
Серый волк:
Такая компоновка как раз характерна для узбекского менталитета,

Хм..
Может я не разбираюсь, а это что..


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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
132
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 00:20
#16
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Цитата:
ACROS:

реанимировал валящий на боку дизельный завод
---
Да только за это ему при жизни надо памятник поставить!Если бы не он, то и дизельный бы попилили и вывезли бы в Китай, как и химзавод. А вообще, Шукеев многое сделал для области. Пришлось как-то с ним на одной сцене стоять, на Новый Год, при живом тогда ещё "Кустанае".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
132
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 00:34
#17
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Цитата:
yudjin:

и в то же время распродал весь завод КЖБИ
---
Ну, на КЖБИ много желающих было. Там сразу столько цехов пораздавали всем подряд - и на мельницы, и в ПРЦ (погрузо-разгрузочный цех) баню сразу сделали. Там в каждом цехе своя сауна была, спасибо Громченко, ценил работяг. И не вина Шукеева, что растащили КЖБИ. Просто "умные" головы в правительстве тогда посчитали, что строительство сейчас не нужно. Да и кто строился в те времена?! У меня сосед купил две дачи на слом за 15 тысяч в 2002-ом году, причём на одной был двухэтажный дом. Потом с сыном такие хорошие сараи с баней построил. А у зятя ещё в 2007-ом был бизнес - разбирал пустующие дома и продавал на стройматериалы. Многое могу порассказать про КЖБИ, мама на силикатном работала. Я ей как-то показал спутниковые фото, что осталось от силикатного. Так она так плакала - 25 лет там отработала, от прессовщицы до оператора автоклавов.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
132
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 00:37
#18
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Кстати, как раз этот автобус прокатывал мой брат. Работает на 10-ом маршруте. Сказал, что автобус маленький, мало мест.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10515
Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 11:17
#19
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Да только за это ему при жизни надо памятник поставить!Если бы не он, то и дизельный бы попилили и вывезли бы в Китай,

А разве не попилили завод? Вроде бы и остались только голые стены, А теперь сделали внутри евро- китайский ремонт и прикручивают колеса :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10515
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 11:22
#20
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Интересно почему постоянно СМИ и акимат козыряют фотками про удобство инвалидов? У нас че пол города инвалидов живёт. Вроде для них есть спец транспорт , бусики. Государство оплачивает. Даже тендер-шмендер каждый год проводят на эту услугу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10515
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 11:26
#21
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Любой транспорт пока он новый, он клевый! Но за 40 лямов можно пригнать надежный европейский автобус который будет в десятки раз лучше.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11666
Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 24.09.21 - 20:25
#22
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Цитата:
Vit:
Но за 40 лямов можно пригнать надежный европейский автобус который будет в десятки раз лучше.

э слюшай дорогой, ти свой личный шерсть не путай с шерсть акимат-макимат!
Они может четыре год искаль как 50 узбекский маршрутка за автобус выдать.
А ты им палка в колесо!

Библиотекамана технический не украсть, книжный магазинамана не украсть уже украли, детский сад не украсть... Колесо и то не всегда украсть как в Рудном...

Даже деревьямана расти не хочет, чтоб ми обрезалямана по бюджетамана!
Камера в этот деревьямана тыкаль- тыкааль, не хочет расти деревьямана!


Узбекский маршрютка - большой маршрютка!
На автобусамана очень похожамана, наша Рахимеда будет очень довольнамана кто его считаль сколько он стоит! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 25.09.2021 - 01:37]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
662
Re: Есть кондиционер, но мест маловато
Отправлено: 26.09.21 - 14:10
#23
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Ужасные автобусы. Акимат не ездит на автобусах, купите как в Астане и Алматы большие автобусы, удобно ездить будет и не стыдно
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