Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол». Читать статью
реанимировал валящий на боку дизельный завод --- Да только за это ему при жизни надо памятник поставить!Если бы не он, то и дизельный бы попилили и вывезли бы в Китай, как и химзавод. А вообще, Шукеев многое сделал для области. Пришлось как-то с ним на одной сцене стоять, на Новый Год, при живом тогда ещё "Кустанае".
и в то же время распродал весь завод КЖБИ --- Ну, на КЖБИ много желающих было. Там сразу столько цехов пораздавали всем подряд - и на мельницы, и в ПРЦ (погрузо-разгрузочный цех) баню сразу сделали. Там в каждом цехе своя сауна была, спасибо Громченко, ценил работяг. И не вина Шукеева, что растащили КЖБИ. Просто "умные" головы в правительстве тогда посчитали, что строительство сейчас не нужно. Да и кто строился в те времена?! У меня сосед купил две дачи на слом за 15 тысяч в 2002-ом году, причём на одной был двухэтажный дом. Потом с сыном такие хорошие сараи с баней построил. А у зятя ещё в 2007-ом был бизнес - разбирал пустующие дома и продавал на стройматериалы. Многое могу порассказать про КЖБИ, мама на силикатном работала. Я ей как-то показал спутниковые фото, что осталось от силикатного. Так она так плакала - 25 лет там отработала, от прессовщицы до оператора автоклавов.
Интересно почему постоянно СМИ и акимат козыряют фотками про удобство инвалидов? У нас че пол города инвалидов живёт. Вроде для них есть спец транспорт , бусики. Государство оплачивает. Даже тендер-шмендер каждый год проводят на эту услугу.
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