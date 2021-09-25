Отправлено: - 19:58

yudjin:

Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.

Vit:

Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят

Цитата:Аналитика от гражданских журналистов НГ конечно зашкаливаетУровень Где-то между рассылкой в ватсап и блогом антиваксеровЦитата:Мало,бери выше4 млрд уедет одних русскихИз них 700 миллионов евреевИ 1,5 триллиона немцевКазахи вообще все в США переедутИ переименуют ихВ Казахстане только мы с 111 останемся)В тишине