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Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42453
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.
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Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан? Казахстан, как никто другой, анонсирует ценность семьи, но поехать к сестре нельзя, супругу к родителям второй половины - тоже нельзя. Россия в этом плане большие послабления сделала: если едет человек к родственникам - и членам его семьи тоже можно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7777
Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:20
Цитата:
Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
Victor Yang:
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?
Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:26
Цитата:
[Исправлено: Vit, 25.09.2021 - 18:27]
yudjin:Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят Экономика рухнет так что мало не покажется. И не какая нефть не поможет в пустых городах)
[Исправлено: Vit, 25.09.2021 - 18:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10130
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:58
Цитата:
Аналитика от гражданских журналистов НГ конечно зашкаливает
Уровень Где-то между рассылкой в ватсап и блогом антиваксеров
Цитата:
Мало,бери выше
4 млрд уедет одних русских
Из них 700 миллионов евреев
И 1,5 триллиона немцев
Казахи вообще все в США переедут
И переименуют их
В Казахстане только мы с 111 останемся)
В тишине
yudjin:
Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
Аналитика от гражданских журналистов НГ конечно зашкаливает
Уровень Где-то между рассылкой в ватсап и блогом антиваксеров
Цитата:
Vit:
Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят
Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят
Мало,бери выше
4 млрд уедет одних русских
Из них 700 миллионов евреев
И 1,5 триллиона немцев
Казахи вообще все в США переедут
И переименуют их
В Казахстане только мы с 111 останемся)
В тишине
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10130
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:59
Цитата:
Казахстан печется о здоровье своих граждан
Гостей временно не ждём
Можете потерпеть
Victor Yang:
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?
Казахстан печется о здоровье своих граждан
Гостей временно не ждём
Можете потерпеть
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 20:07
Цитата:
abaika95:Немцы и евреи уже давно свалили. Остались русские, бульбаши , хохлы. А 111 тоже свалит А кому он будет хаты сдавать? Бизнес сдохнет. Оралманам он не будет сдавать они его нагреют)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10130
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 20:13
Цитата:
У меня два друга немец и еврей
Не валят)))
Живут,работают)Цитата:
Да чтож такое?
Одним предложением и юджина и макса оскорбил))
Цитата:
Ну свалит
Буду я тут как это не странно с добринцовым и трактором новости НГ обсуждать)
Ирония только в том что пока вы валите в Росиию из России люди не знают как свалить в Европу и США)
Причем массово
Шило на мыло пока что
Vit:
Немцы и евреи уже давно свалили.
Немцы и евреи уже давно свалили.
У меня два друга немец и еврей
Не валят)))
Живут,работают)Цитата:
Vit:
Остались русские, бульбаши , хохлы
Остались русские, бульбаши , хохлы
Да чтож такое?
Одним предложением и юджина и макса оскорбил))
Цитата:
Vit:
А 111 тоже свалит А кому он будет хаты сдавать? Бизнес сдохнет. Оралманам он не будет сдавать они его нагреют
А 111 тоже свалит А кому он будет хаты сдавать? Бизнес сдохнет. Оралманам он не будет сдавать они его нагреют
Ну свалит
Буду я тут как это не странно с добринцовым и трактором новости НГ обсуждать)
Ирония только в том что пока вы валите в Росиию из России люди не знают как свалить в Европу и США)
Причем массово
Шило на мыло пока что
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 00:44
Цитата:
Казахстан загоняет себя в какой-то сферический вакуум и хочет совершенно избавиться от вируса, что просто невозможно. В России как-то без локдаунов обходятся, но при этом вспышки в одно и то же время. Где-то тут причинно-следственные связи нарушены. Так-то по логике казахстанских врачей в России вообще не переболевших не должно остаться - тут вообще почти никакие меры не соблюдаются гражданами. Я, кстати, перед вакциной, делал тест на антитела. Учитывая то что у нас на работе половина переболели, я думал что перенёс бессимптомно, ан нет - антитела по нулям практически.
Да и справки перед въездом требуют.
[Исправлено: Victor Yang, 26.09.2021 - 00:47]
abaika95:
Казахстан печется о здоровье своих граждан
Казахстан печется о здоровье своих граждан
Казахстан загоняет себя в какой-то сферический вакуум и хочет совершенно избавиться от вируса, что просто невозможно. В России как-то без локдаунов обходятся, но при этом вспышки в одно и то же время. Где-то тут причинно-следственные связи нарушены. Так-то по логике казахстанских врачей в России вообще не переболевших не должно остаться - тут вообще почти никакие меры не соблюдаются гражданами. Я, кстати, перед вакциной, делал тест на антитела. Учитывая то что у нас на работе половина переболели, я думал что перенёс бессимптомно, ан нет - антитела по нулям практически.
Да и справки перед въездом требуют.
[Исправлено: Victor Yang, 26.09.2021 - 00:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10130
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 13:51
Цитата:
Количество смертей надо сравнить
У нас 11 тысяч от общего числа заражённых это 1,3%
У вас 200 тысяч Это 2,7 %
Целых полтора процента выигрываем нашим карантином Цитата:
Я бы не сказал что тут все меры соблюдаются
Но благодаря ашику и карантину в выходной день целый процент пока жив
Стоит ли ради одного процента выживших терпеть синий и зелёный статус
Думаю да
Victor Yang:
Казахстан загоняет себя в какой-то сферический вакуум и хочет совершенно избавиться от вируса, что просто невозможно. В России как-то без локдаунов обходятся, но при этом вспышки в одно и то же время
Казахстан загоняет себя в какой-то сферический вакуум и хочет совершенно избавиться от вируса, что просто невозможно. В России как-то без локдаунов обходятся, но при этом вспышки в одно и то же время
Количество смертей надо сравнить
У нас 11 тысяч от общего числа заражённых это 1,3%
У вас 200 тысяч Это 2,7 %
Целых полтора процента выигрываем нашим карантином Цитата:
Victor Yang:
Так-то по логике казахстанских врачей в России вообще не переболевших не должно остаться - тут вообще почти никакие меры не соблюдаются гражданами
Так-то по логике казахстанских врачей в России вообще не переболевших не должно остаться - тут вообще почти никакие меры не соблюдаются гражданами
Я бы не сказал что тут все меры соблюдаются
Но благодаря ашику и карантину в выходной день целый процент пока жив
Стоит ли ради одного процента выживших терпеть синий и зелёный статус
Думаю да
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:04
Цитата:
Надо сравнивать количество зараженных. Потому как все эти меры - именно от заражения. Как пойдут дела дальше - дело врачей и общего состояния заболевшего.
abaika95:
Количество смертей надо сравнить
Количество смертей надо сравнить
Надо сравнивать количество зараженных. Потому как все эти меры - именно от заражения. Как пойдут дела дальше - дело врачей и общего состояния заболевшего.
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:06
Цитата:
От сбегания своих это совершенно не поможет. А я вот, например, не могу с семьей к своим родителям поехать - у жены только сестры в Казахстане остались.
yudjin:
политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
От сбегания своих это совершенно не поможет. А я вот, например, не могу с семьей к своим родителям поехать - у жены только сестры в Казахстане остались.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10130
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:09
Цитата:
Не соглашусь
Карантин вкупе как и от массового заражения так и от летальных случаев
Чем больше процент заболеет тем больше и помрет в итоге
По заражённым в России 7 млн это 5,1%
У нас 400 тысяч 4,7%
Наш карантин и тут даёт + минимальный но + а если сравнить что летальных случаев у нас на 1,5 % меньше то это значит что и врачебная помощь эффективнее
Victor Yang:
Надо сравнивать количество зараженных. Потому как все эти меры - именно от заражения. Как пойдут дела дальше - дело врачей и общего состояния заболевшего.
Надо сравнивать количество зараженных. Потому как все эти меры - именно от заражения. Как пойдут дела дальше - дело врачей и общего состояния заболевшего.
Не соглашусь
Карантин вкупе как и от массового заражения так и от летальных случаев
Чем больше процент заболеет тем больше и помрет в итоге
По заражённым в России 7 млн это 5,1%
У нас 400 тысяч 4,7%
Наш карантин и тут даёт + минимальный но + а если сравнить что летальных случаев у нас на 1,5 % меньше то это значит что и врачебная помощь эффективнее
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:15
Цитата:
abaika95:А я не верю этим всем процентам. Очень хорошо помню как мне под дверь медсестра принесла бумагу которую я подписал что я несу админ и уголовную ответственность если выйду из дома. И ещё не когда не забуду как я по ютубу учился себе укол делать . И когда мне не стало лучше за мной приехала бригада в комувляже и все таки увезла в больницу . Я два месяца потерял на лечение .
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 14:21
Цитата:
abaika95:А еще незабуду как друзья мне шашлык через окно мне передали) они в тусили и променя не забыли. Помню как директор звонил каждую неделю. Вит мы тебя ждем приходи и работай ! Я все помню
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