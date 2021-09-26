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serg kost:

Объяснил всем, что мальчика в Ташкенте побили из-за татарки в Омске. А перед этим отправил Ташкент в Россию.

serg kost:

Ничего не знаешь про Момыш-улы. Прочитал две книжки в Челябинске. Умный совсем, да...

Цитата:Уровень анализаГражданский журналист НГЧет прям подозрительноВы не из одной пробирки? Цитата:Уровень сарказма ещё нижеТочноПробирка одна была