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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 603 из 603«1...601602603
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:45
#9031
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Цитата:
serg kost:
Объяснил всем, что мальчика в Ташкенте побили из-за татарки в Омске. А перед этим отправил Ташкент в Россию.

Уровень анализа
Гражданский журналист НГ
Чет прям подозрительно
Вы не из одной пробирки? Цитата:
serg kost:
Ничего не знаешь про Момыш-улы. Прочитал две книжки в Челябинске. Умный совсем, да...

Уровень сарказма ещё ниже
Точно
Пробирка одна была
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:50
#9032
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Цитата:
serg kost: Ничего не знаешь про Момыш-улы. Прочитал две книжки в Челябинске. Умный совсем, да...

В январе 1941 года вновь переведён в Среднеазиатский военный округ и назначен старшим инструктором вневойсковой подготовки республиканского военкомата Казахской ССР.
Все заткнись уже
Дермагог
В каждой букве затыкать тебе надоело
Уже луж столько нет
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 01:07
#9033
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вневойсковая подготовка включает в себя допризывную подготовку, обучение призывников военно-техническим специальностям, общеобразовательные и лечебно-оздоровительные мероприятия.

Есть в народе поговорка: "Ума нет, - считай калека!"
Или: "Слышал звон, да не знает, где он".

Ты и в политруках не разбираешься. И с информацией в интернете работать не можешь. И даже спокойно подумать над тем, что читаешь. И понять, что инструктор это не политрук, тоже выше твоего понимания.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 01:25
#9034
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Мне вот что интересно - а чего вы пытаетесь добиться, доказывая что-то необразованному животному?! Неужели вам больше заняться нечем?! Ну ладно Таноми. Она почему-то решила, что животному можно что-то доказать и чему-то научить, особенно истории. Но остальные почему с таким упорством прыгают на грабли?! Неужели вам нравится такая хамская манера общения?! Я раньше думал, то дно - это Оцифрованный. Но, по сравнению с животным, Оцифрованный просто Божий одуванчик.Вы кормите фантастически тупого тролля. Единственный его довод - "а вот в рашке всё гораздо хуже!"Уровень интеллекта на стадии личинки майского жука, но вы ещё вступаете в "дискуссии". Сергу, по моему представлению, лет 55-60. Человек на Форуме новый,ещё не понял, в какую каку он вступил,ввязавшись в разговоры с животным. Но Макс?! Гога?! Вит?! Ну и, наконец, Таноми?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3721
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 02:29
#9035
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Для особо одаренного - под Семиозеркой базировалась часть ВМФ СССР.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 02:47
#9036
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Цитата:
Гога:
Для особо одаренного - под Семиозеркой базировалась часть ВМФ СССР.

Вот и я о том же ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3721
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 03:00
#9037
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Цитата:
maxsaf:

---А в Киргизии в тоже время базировалась морская авиация.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 08:17
#9038
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Цитата:
Гога:

Ну откуда неместному знать про Семиозерку))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 08:20
#9039
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Цитата:
Vit:
А ты че так разошёлся? Че хочешь доказать?

Вит, многие уже поняли давно, и детей своих увезли от греха подальше
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 08:23
#9040
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Цитата:
Vit:
Я так понял ты сказал что б Я своих и таноми детей научил присидать по два раза и говорить ку)

И не только детей ;-) хозяин жеж :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 09:07
#9041
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Цитата:
abaika95:
Дай тебе власть ты бы всех тут потрашила и унижала потомучто ТЫ шовинистка, нацистка и лицемерка считая свое поведение НОРМаЛьНЫм и хорошим))


Я понимаю, почему ты так меня ненавидишь!
Только не подавись своей ненавистью!


Цитата:
abaika95:
А ещё интереснее врач РОшаль или министр обороны Шойгу Джугашвили,...


Да, неужели?
Просто удивительно, как русские шовинисты (шовини́зм - идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства), позволили этим инородцам (иного рода) достичь такого положения!
Ты, если только не платный, сам то понимаешь, чего тут раз за разом громоздишь?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 09:20
#9042
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Цитата:
maxsaf:
Vit: Я так понял ты сказал что б Я своих и таноми детей научил присидать по два раза и говорить ку)

И не только, детей хозяин жеж


Вся его риторика как раз на это и направлена: заставить русских колонизаторов встать на колени и каяться.
Так сказать, "возмещающая дискриминация" по-казахски ( в отличие от большевистской)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 09:31
#9043
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но Макс?! Гога?! Вит?! Ну и, наконец, Таноми?!


Неужели Вы, не земляк, думаете, что мы в чём-то его хотим убедить?
Просто он ведёт работу в пользу радикальных националистов, приписывая форумчанам то, чего и близко не стояло рядом с реальным отношением и к нашей стране, и к нашему народу.
Последовательно внушает, что оставшиеся русские - шовинисты, лицемеры,фашисты, презирающие автохтонов
Молодые, неокрепшие умы могут поддаться на эти провокации
Поэтому молчать нельзя. Промолчать, значит, согласиться с ним
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