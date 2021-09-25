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≡ Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
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Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14379
Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
#1
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Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан? Казахстан, как никто другой, анонсирует ценность семьи, но поехать к сестре нельзя, супругу к родителям второй половины - тоже нельзя. Россия в этом плане большие послабления сделала: если едет человек к родственникам - и членам его семьи тоже можно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7777
Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:20
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?

Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10505
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:26
#3
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Цитата:
yudjin:
Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят Экономика рухнет так что мало не покажется. И не какая нефть не поможет в пустых городах)

[Исправлено: Vit, 25.09.2021 - 18:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:58
#4
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Цитата:
yudjin:
Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.

Аналитика от гражданских журналистов НГ конечно зашкаливает
Уровень Где-то между рассылкой в ватсап и блогом антиваксеров
Цитата:
Vit:
Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят

Мало,бери выше
4 млрд уедет одних русских
Из них 700 миллионов евреев
И 1,5 триллиона немцев
Казахи вообще все в США переедут
И переименуют их
В Казахстане только мы с 111 останемся)
В тишине
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:59
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?

Казахстан печется о здоровье своих граждан
Гостей временно не ждём
Можете потерпеть
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10505
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 20:07
#6
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Цитата:
abaika95:
Немцы и евреи уже давно свалили. Остались русские, бульбаши , хохлы. А 111 тоже свалит А кому он будет хаты сдавать? Бизнес сдохнет. Оралманам он не будет сдавать они его нагреют)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 20:13
#7
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Цитата:
Vit:
Немцы и евреи уже давно свалили.

У меня два друга немец и еврей
Не валят)))
Живут,работают)Цитата:
Vit:
Остались русские, бульбаши , хохлы

Да чтож такое?
Одним предложением и юджина и макса оскорбил))
Цитата:
Vit:
А 111 тоже свалит А кому он будет хаты сдавать? Бизнес сдохнет. Оралманам он не будет сдавать они его нагреют

Ну свалит
Буду я тут как это не странно с добринцовым и трактором новости НГ обсуждать)
Ирония только в том что пока вы валите в Росиию из России люди не знают как свалить в Европу и США)
Причем массово
Шило на мыло пока что
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14379
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 26.09.21 - 00:44
#8
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Цитата:
abaika95:
Казахстан печется о здоровье своих граждан

Казахстан загоняет себя в какой-то сферический вакуум и хочет совершенно избавиться от вируса, что просто невозможно. В России как-то без локдаунов обходятся, но при этом вспышки в одно и то же время. Где-то тут причинно-следственные связи нарушены. Так-то по логике казахстанских врачей в России вообще не переболевших не должно остаться - тут вообще почти никакие меры не соблюдаются гражданами. Я, кстати, перед вакциной, делал тест на антитела. Учитывая то что у нас на работе половина переболели, я думал что перенёс бессимптомно, ан нет - антитела по нулям практически.
Да и справки перед въездом требуют.

[Исправлено: Victor Yang, 26.09.2021 - 00:47]
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