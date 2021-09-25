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≡ 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
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Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3720
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:58
#15
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Цитата:
abaika95:
понтуешься что цены то в магазинах божеские

---Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри. Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10505
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 18:09
#16
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Сфетофор в РФ клевый магаз. Иногда забегаю купить влажные салфетки, они там по 50-60 руб когда на любой АЗС они по 140 и выше . И имел неосторожность купить там карбонат. Казалось бы ну как можно испортить кусок мяса, это не колбаса же. Короче тупо выкинул на улицу собакам на радость.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:16
#17
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Цитата:
Гога:
--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.

В обрезках не разбираюсь это прерагатива россиян
Я жил там и знаю ситуацию в магазинах
Цитата:
Victor Yang:
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.

Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:20
#18
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Цитата:
Гога:
Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри.

Тебя какая собака покусала тут за 2 дня?
Ты че так оперился то?))
Вроде тихий был а тут какбудто Шурка на тебя налил своих выделений)
Цитата:
Гога:
Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.

Видать кто-то очаг свой почистил
Хочет подгореть)
Ну чтож..
Цитата:
Vit:
Сфетофор в РФ клевый магаз

Нельзя склад называть магазином)
Туда даже заходить не приятно)
Магазин запчастей чище выглядит
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3720
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:43
#19
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Цитата:
abaika95:
Я жил там

--- Когда ??Цитата:
abaika95:
Ты че так оперился то

-- Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили. Цитата:
abaika95:
покусала

Да надоел ты просто
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
116
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:45
#20
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Не знала о ярмарке. Почему никто не предупредил? Я читаю только НГ, что предупредить сложно было? Поэтому и народу было мало на ярмарке, просто никто не знал.

[Исправлено: ladas, 25.09.2021 - 20:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 23:00
#21
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Цитата:
Гога:
- Когда ??

Раньше Цитата:
Гога:
Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили

А ты только после этого переобуваешься?Цитата:
Гога:
Да надоел ты просто

Ок
Тогда тебе недолго тут осталось
Я не толстовец
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3720
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 26.09.21 - 00:33
#22
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Цитата:
abaika95:
Тогда тебе недолго тут осталось

---- Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14379
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 26.09.21 - 00:36
#23
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Цитата:
abaika95:
Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара

Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 26.09.21 - 00:43
#24
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Цитата:
Гога:
Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв

Не крутышка
Не понтуюсь никогда
Просто констатация
Цитата:
Victor Yang:
Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.

Очень спорное суждение)
Товар не просрочен и скоро будет просрочен разные вещи
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