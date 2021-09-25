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134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42452
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
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134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:58
Цитата:
---Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри. Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
abaika95:
понтуешься что цены то в магазинах божеские
понтуешься что цены то в магазинах божеские
---Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри. Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10505
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 18:09
Сфетофор в РФ клевый магаз. Иногда забегаю купить влажные салфетки, они там по 50-60 руб когда на любой АЗС они по 140 и выше . И имел неосторожность купить там карбонат. Казалось бы ну как можно испортить кусок мяса, это не колбаса же. Короче тупо выкинул на улицу собакам на радость.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:16
Цитата:
В обрезках не разбираюсь это прерагатива россиян
Я жил там и знаю ситуацию в магазинах
Цитата:
Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара
Гога:
--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.
--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.
В обрезках не разбираюсь это прерагатива россиян
Я жил там и знаю ситуацию в магазинах
Цитата:
Victor Yang:
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.
Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:20
Цитата:
Тебя какая собака покусала тут за 2 дня?
Ты че так оперился то?))
Вроде тихий был а тут какбудто Шурка на тебя налил своих выделений)
Цитата:
Видать кто-то очаг свой почистил
Хочет подгореть)
Ну чтож..
Цитата:
Нельзя склад называть магазином)
Туда даже заходить не приятно)
Магазин запчастей чище выглядит
Гога:
Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри.
Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри.
Тебя какая собака покусала тут за 2 дня?
Ты че так оперился то?))
Вроде тихий был а тут какбудто Шурка на тебя налил своих выделений)
Цитата:
Гога:
Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
Видать кто-то очаг свой почистил
Хочет подгореть)
Ну чтож..
Цитата:
Vit:
Сфетофор в РФ клевый магаз
Сфетофор в РФ клевый магаз
Нельзя склад называть магазином)
Туда даже заходить не приятно)
Магазин запчастей чище выглядит
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:43
Цитата:
--- Когда ??Цитата:
-- Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили. Цитата:
Да надоел ты просто
abaika95:
Я жил там
Я жил там
--- Когда ??Цитата:
abaika95:
Ты че так оперился то
Ты че так оперился то
-- Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили. Цитата:
abaika95:
покусала
покусала
Да надоел ты просто
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 116
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 20:45
Не знала о ярмарке. Почему никто не предупредил? Я читаю только НГ, что предупредить сложно было? Поэтому и народу было мало на ярмарке, просто никто не знал.
[Исправлено: ladas, 25.09.2021 - 20:48]
[Исправлено: ladas, 25.09.2021 - 20:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 23:00
Цитата:
Раньше Цитата:
А ты только после этого переобуваешься?Цитата:
Ок
Тогда тебе недолго тут осталось
Я не толстовец
Гога:
- Когда ??
- Когда ??
Раньше Цитата:
Гога:
Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили
Чего-то не помню , чтобы на брудершафт пили
А ты только после этого переобуваешься?Цитата:
Гога:
Да надоел ты просто
Да надоел ты просто
Ок
Тогда тебе недолго тут осталось
Я не толстовец
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 26.09.21 - 00:33
Цитата:
---- Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв
abaika95:
Тогда тебе недолго тут осталось
Тогда тебе недолго тут осталось
---- Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14379
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 26.09.21 - 00:36
Цитата:
Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.
abaika95:
Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара
Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара
Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10109
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 26.09.21 - 00:43
Цитата:
Не крутышка
Не понтуюсь никогда
Просто констатация
Цитата:
Очень спорное суждение)
Товар не просрочен и скоро будет просрочен разные вещи
Гога:
Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв
Ух ты , какой крутышка .Смотри только зубы не сломвй цв
Не крутышка
Не понтуюсь никогда
Просто констатация
Цитата:
Victor Yang:
Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.
Вот совершенно без разницы. Товар не просрочен - и ладно.
Очень спорное суждение)
Товар не просрочен и скоро будет просрочен разные вещи
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