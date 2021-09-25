Отправлено: - 20:16

Гога:

--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.

Victor Yang:

В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.

Цитата:В обрезках не разбираюсь это прерагатива россиянЯ жил там и знаю ситуацию в магазинахЦитата:Акции это рыночная уловка перед приездом свежого товара