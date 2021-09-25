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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 602 из 602«1...600601602
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:50
#9016
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Цитата:
abaika95:
А ты кто такой перед тобой ещё стелится?))

А сх..ли мне тебя уважать? За что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:51
#9017
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Цитата:
maxsaf:
А вы точно не правнук чабана?

К сожелению нет
Зачем? Когда ваши предки справлялись сами)Цитата:
maxsaf:
А у вас офицеры или моряки?

Вы определитесь
То строители и педагоги у вас марка
То какие-то офицеры и моряки в степи
Цитата:
Vit:
А ты че так разошёлся? Че хочешь доказать?

Тому кто не хочет понимать ничего
Хочешь понять?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:52
#9018
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Цитата:
abaika95:

В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
#9019
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Цитата:
maxsaf:
А сх..ли мне тебя уважать? За что?

Да не уважай и не прошу вроде))
Я же тебя не уважаю и прямо это показываю))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
#9020
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Цитата:
abaika95:
То какие-то офицеры и моряки в степи

Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
#9021
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Цитата:
Vit:
В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)

Ну я хотябы две
И умные книжки
Лучше чем ты
Одну да и ту букварь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:54
#9022
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Цитата:
maxsaf:
Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.

Моряк Аральского флота ваш дед?
Я бы таким не гордился)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:56
#9023
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Цитата:
abaika95:
Да не уважай и не прошу вроде))

Да ладно. Ну и все тогда - вопрос закрыт? Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:57
#9024
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Цитата:
abaika95:
Моряк Аральского флота ваш дед? Я бы таким не гордился)))

Изучите матчасть для начала.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:57
#9025
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Цитата:
maxsaf:
Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок

Не получу не боись законник
Тьфу на тебя))
И хамить у тебя не получается
Так писк
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:58
#9026
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Цитата:
maxsaf:
Изучите матчасть для начала.

Делать нечего
Изучать предков каких-то мигрантов трудовых))
Все на одно лицо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:59
#9027
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Цитата:
abaika95:
И хамить у тебя не получается Так писк

Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:00
#9028
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Цитата:
abaika95:

Гордишся собой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:06
#9029
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Цитата:
maxsaf:
Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.

Чето не заметил
Одни тяфки обычно вокруг
Да и место обычно у собак бывает
Я их и отправляю туда куда надо Цитата:
Vit:
Гордишся собой?

Что я умный?
Да
Это лучше чем быть глупцом и пороть чушь
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:13
#9030
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Объяснил всем, что мальчика в Ташкенте побили из-за татарки в Омске. А перед этим отправил Ташкент в Россию.
Ничего не знаешь про Момыш-улы.
Прочитал две книжки в Челябинске.
Умный совсем, да...

[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 00:31]
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