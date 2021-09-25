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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:50
Цитата:
А сх..ли мне тебя уважать? За что?
abaika95:
А ты кто такой перед тобой ещё стелится?))
А ты кто такой перед тобой ещё стелится?))
А сх..ли мне тебя уважать? За что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:51
Цитата:
К сожелению нет
Зачем? Когда ваши предки справлялись сами)Цитата:
Вы определитесь
То строители и педагоги у вас марка
То какие-то офицеры и моряки в степи
Цитата:
Тому кто не хочет понимать ничего
Хочешь понять?
maxsaf:
А вы точно не правнук чабана?
А вы точно не правнук чабана?
К сожелению нет
Зачем? Когда ваши предки справлялись сами)Цитата:
maxsaf:
А у вас офицеры или моряки?
А у вас офицеры или моряки?
Вы определитесь
То строители и педагоги у вас марка
То какие-то офицеры и моряки в степи
Цитата:
Vit:
А ты че так разошёлся? Че хочешь доказать?
А ты че так разошёлся? Че хочешь доказать?
Тому кто не хочет понимать ничего
Хочешь понять?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:52
Цитата:
В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)
abaika95:
В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
Цитата:
Да не уважай и не прошу вроде))
Я же тебя не уважаю и прямо это показываю))
maxsaf:
А сх..ли мне тебя уважать? За что?
А сх..ли мне тебя уважать? За что?
Да не уважай и не прошу вроде))
Я же тебя не уважаю и прямо это показываю))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
Цитата:
Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.
abaika95:
То какие-то офицеры и моряки в степи
То какие-то офицеры и моряки в степи
Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:53
Цитата:
Ну я хотябы две
И умные книжки
Лучше чем ты
Одну да и ту букварь))
Vit:
В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)
В Челябинске две книжки прочитал и типа умный?)
Ну я хотябы две
И умные книжки
Лучше чем ты
Одну да и ту букварь))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:54
Цитата:
Моряк Аральского флота ваш дед?
Я бы таким не гордился)))
maxsaf:
Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.
Да вы много чего не знаете. Где как не в степях прятать базы морфлота.
Моряк Аральского флота ваш дед?
Я бы таким не гордился)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:56
Цитата:
Да ладно. Ну и все тогда - вопрос закрыт? Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок
abaika95:
Да не уважай и не прошу вроде))
Да не уважай и не прошу вроде))
Да ладно. Ну и все тогда - вопрос закрыт? Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:57
Цитата:
Изучите матчасть для начала.
abaika95:
Моряк Аральского флота ваш дед? Я бы таким не гордился)))
Моряк Аральского флота ваш дед? Я бы таким не гордился)))
Изучите матчасть для начала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:57
Цитата:
Не получу не боись законник
Тьфу на тебя))
И хамить у тебя не получается
Так писк
maxsaf:
Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок
Могу хамить столько сколько захочу. Ответите как тот сосед - получите судимость, а может и реальный срок
Не получу не боись законник
Тьфу на тебя))
И хамить у тебя не получается
Так писк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:58
Цитата:
Делать нечего
Изучать предков каких-то мигрантов трудовых))
Все на одно лицо
maxsaf:
Изучите матчасть для начала.
Изучите матчасть для начала.
Делать нечего
Изучать предков каких-то мигрантов трудовых))
Все на одно лицо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 23:59
Цитата:
Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.
abaika95:
И хамить у тебя не получается Так писк
И хамить у тебя не получается Так писк
Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:00
Цитата:
Гордишся собой?
abaika95:
Гордишся собой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:06
Цитата:
Чето не заметил
Одни тяфки обычно вокруг
Да и место обычно у собак бывает
Я их и отправляю туда куда надо Цитата:
Что я умный?
Да
Это лучше чем быть глупцом и пороть чушь
maxsaf:
Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.
Я еще и не начинал. Там и без меня хватает кому вас на место ставить.
Чето не заметил
Одни тяфки обычно вокруг
Да и место обычно у собак бывает
Я их и отправляю туда куда надо Цитата:
Vit:
Гордишся собой?
Гордишся собой?
Что я умный?
Да
Это лучше чем быть глупцом и пороть чушь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 188
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.09.21 - 00:13
Объяснил всем, что мальчика в Ташкенте побили из-за татарки в Омске. А перед этим отправил Ташкент в Россию.
Ничего не знаешь про Момыш-улы.
Прочитал две книжки в Челябинске.
Умный совсем, да...
[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 00:31]
Ничего не знаешь про Момыш-улы.
Прочитал две книжки в Челябинске.
Умный совсем, да...
[Исправлено: serg kost, 26.09.2021 - 00:31]
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