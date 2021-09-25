Отправлено: - 20:09

Vit:



Vit:

Скорей всего Казахстан это тоже все ждет. Учитывая что наши дети учатся в разных школах

Цитата:Вполне нормальное явлениеЯ не говорю что это хорошоЯ говорю что это НОРМАЛЬНО и закономерноПока 30 лет титульная нация в России даже своих сограждан за людей не считалиТатары,башкиры,буряты,калмыки,якуты фу фу азиаты для нихТо вполне закономерно что узбеки и таджики которые в 90ые бежали от гражданкой войны и религиозного экстремизма в Росиию и живущие и работающие в России уже 30 лет начнут там права так сказать качатьА что такого? Таджик работает на стройке,работает в маршрутке,работает в ЖКХОн благоустраивает РоссиюОн там им все построил)После получения гражданства он такой же член общества и его дети уже россиянеТак что это сугубо российские проблемы что ребенок таджик презирает не таких как онЕго так научили старшие а старших презирали по приезду в РосииюСправедливо?Цитата:Массово Казахстан это не ждёт по простой причине разной ментальности с таджиками и узбекамиГрузины живут без нефти но что-то дороги не едут в Росиию чиститьИ да в разных школах это сугубо личностные проблемыКто мешал ребенка в казахскую школу отдать? Его бы там учителя на руках носили)