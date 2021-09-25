Отправлено: - 21:03

abaika95:

Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду

Цитата:Я имел ввиду гуманитарку, когда у нас не было лекарств и ничего, сам я месяца два провалялся с короновирусом, и меня кормили каким то азимитрицином, который еле как достал, одну таблетку в день..Пока родичи опять не заставили поехать в Костанайскую больницу, и то как то откачали.А лекарства уже в августе начали появляться.Так вот, я им говорил за гуманитарку встать на колени, ну получается русские же нас вытащили .Ой что началось в Фасебуке..Меня и их лекарства начали проклинать, так и гтворили, лучше пусть наши дети, матери помрут, но от русских ничего не надо..Не понимаю такого просто .