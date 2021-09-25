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Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42452
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 11:55
Чаще всего госорганы Казахстана обращались в Google с требованием удалить контент, угрожающий нацбезопасности, и критику в отношении правительства и власти. С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза.
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Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 11:55
На форуме надо тоже удалять критику правительства, чиновников А то прочитаешь какую нибудь гадасть и в депрессию впадаешь как у нас все плохо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 12:44
Ну теперь колесо пропаганды в обратную сторону закрутилось
Так и будут теперь мусолить до нового года
Пока пипл будет хавать
А в это же время другая новость по тихой проходит в информационном пространстве)))
Так и будут теперь мусолить до нового года
Пока пипл будет хавать
А в это же время другая новость по тихой проходит в информационном пространстве)))
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 171
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 14:08
Переживают "бедные",что народ узнает про все их дачи и виллы заработанные "непосильным" трудом. Запретить и всё, чтобы быдлом было проще управлять
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 15:10
Меня в Фасебуке тоже банили, то удостоверение покажи, то поцелуй смартфон..
Как то навел шухер в Новостях Казахстана по моему..
Как то навел шухер в Новостях Казахстана по моему..
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 15:18
Там в Фасебуке мне показалось, что говорить креново про одних, обливая их по последней, поощряется, и наоборот, хватить других..
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..
И привел примеры за что..
Ой, что там началось..
Ну первый бан, второй езе на неделю по моему, третий на 30 дней..
Потом только войдешь, сразу бан на 30 дней.
Демократия по омерекански..
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..
И привел примеры за что..
Ой, что там началось..
Ну первый бан, второй езе на неделю по моему, третий на 30 дней..
Потом только войдешь, сразу бан на 30 дней.
Демократия по омерекански..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:11
Цитата:
Кхм
Ты предлагал извинится казахам перед русскими за годы рабства последних? Как в США делают,где белые перед черными каються? И прощения просят за то что тех эксплуатировали?))
111:
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..
Кхм
Ты предлагал извинится казахам перед русскими за годы рабства последних? Как в США делают,где белые перед черными каються? И прощения просят за то что тех эксплуатировали?))
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:13
Цитата:
abaika95:Годы рабство? Абайка ты в своём уме?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:31
Цитата:
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами
Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду?)
Vit:
Годы рабство? Абайка ты в своём уме?
Годы рабство? Абайка ты в своём уме?
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами
Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду?)
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 21:03
Цитата:
Я имел ввиду гуманитарку, когда у нас не было лекарств и ничего, сам я месяца два провалялся с короновирусом, и меня кормили каким то азимитрицином, который еле как достал, одну таблетку в день..
Пока родичи опять не заставили поехать в Костанайскую больницу, и то как то откачали.
А лекарства уже в августе начали появляться.
Так вот, я им говорил за гуманитарку встать на колени, ну получается русские же нас вытащили .
Ой что началось в Фасебуке..
Меня и их лекарства начали проклинать, так и гтворили, лучше пусть наши дети, матери помрут, но от русских ничего не надо..
Не понимаю такого просто .
abaika95:
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду
Я имел ввиду гуманитарку, когда у нас не было лекарств и ничего, сам я месяца два провалялся с короновирусом, и меня кормили каким то азимитрицином, который еле как достал, одну таблетку в день..
Пока родичи опять не заставили поехать в Костанайскую больницу, и то как то откачали.
А лекарства уже в августе начали появляться.
Так вот, я им говорил за гуманитарку встать на колени, ну получается русские же нас вытащили .
Ой что началось в Фасебуке..
Меня и их лекарства начали проклинать, так и гтворили, лучше пусть наши дети, матери помрут, но от русских ничего не надо..
Не понимаю такого просто .
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 21:07
Цитата:
111:Позвонил бы мне я тебе этого азимитрицына и других антибиотеков кучу привез бы! В России в то время их продавали без рецепта
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 21:16
Цитата:
Да думал пронесет, как объяснили, две недели и норма.
Мои все переболели, но перенесли легко, просто запах исчез, даже водку с горлышка нюхали, ноль..
Тоже думал пронесет, врач, какой то с юга, меня отправил домой, в поликлинику то не пускали, с заднего входа сделали кабинет для ковидных..
Vit:
Позвонил бы мне я тебе этого азимитрицына и других антибиотеков
Позвонил бы мне я тебе этого азимитрицына и других антибиотеков
Да думал пронесет, как объяснили, две недели и норма.
Мои все переболели, но перенесли легко, просто запах исчез, даже водку с горлышка нюхали, ноль..
Тоже думал пронесет, врач, какой то с юга, меня отправил домой, в поликлинику то не пускали, с заднего входа сделали кабинет для ковидных..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12327
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 21:24
Цитата:
А чем не повод - монголо-татарское иго? Вы же потомок Чингисхана? Вперед, на колено
abaika95:
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду?)
Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду?)
А чем не повод - монголо-татарское иго? Вы же потомок Чингисхана? Вперед, на колено
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