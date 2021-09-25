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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 14:38
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 15:06
О, сразу виден порядок..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 18:34
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:09
Цитата:
Вполне нормальное явление
Я не говорю что это хорошо
Я говорю что это НОРМАЛЬНО и закономерно
Пока 30 лет титульная нация в России даже своих сограждан за людей не считали
Татары,башкиры,буряты,калмыки,якуты фу фу азиаты для них
То вполне закономерно что узбеки и таджики которые в 90ые бежали от гражданкой войны и религиозного экстремизма в Росиию и живущие и работающие в России уже 30 лет начнут там права так сказать качать
А что такого? Таджик работает на стройке,работает в маршрутке,работает в ЖКХ
Он благоустраивает Россию
Он там им все построил)
После получения гражданства он такой же член общества и его дети уже россияне
Так что это сугубо российские проблемы что ребенок таджик презирает не таких как он
Его так научили старшие а старших презирали по приезду в Росиию
Справедливо?Цитата:
Массово Казахстан это не ждёт по простой причине разной ментальности с таджиками и узбеками
Грузины живут без нефти но что-то дороги не едут в Росиию чистить
И да в разных школах это сугубо личностные проблемы
Кто мешал ребенка в казахскую школу отдать? Его бы там учителя на руках носили)
Vit:
Вполне нормальное явление
Я не говорю что это хорошо
Я говорю что это НОРМАЛЬНО и закономерно
Пока 30 лет титульная нация в России даже своих сограждан за людей не считали
Татары,башкиры,буряты,калмыки,якуты фу фу азиаты для них
То вполне закономерно что узбеки и таджики которые в 90ые бежали от гражданкой войны и религиозного экстремизма в Росиию и живущие и работающие в России уже 30 лет начнут там права так сказать качать
А что такого? Таджик работает на стройке,работает в маршрутке,работает в ЖКХ
Он благоустраивает Россию
Он там им все построил)
После получения гражданства он такой же член общества и его дети уже россияне
Так что это сугубо российские проблемы что ребенок таджик презирает не таких как он
Его так научили старшие а старших презирали по приезду в Росиию
Справедливо?Цитата:
Vit:
Скорей всего Казахстан это тоже все ждет. Учитывая что наши дети учатся в разных школах
Скорей всего Казахстан это тоже все ждет. Учитывая что наши дети учатся в разных школах
Массово Казахстан это не ждёт по простой причине разной ментальности с таджиками и узбеками
Грузины живут без нефти но что-то дороги не едут в Росиию чистить
И да в разных школах это сугубо личностные проблемы
Кто мешал ребенка в казахскую школу отдать? Его бы там учителя на руках носили)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:26
Это же ирония судьбы
Сначала Россия язвила над тем что в США подростки стреляют в школах
Получайте в ответ не обляпайтесь
Потом начала сарказмировать над темой мигрантов в Европе
И это получайте в ответ
Россия ещё любит ржать над войной на Украине
Типо вот майданутые довели страну свою
Не жду но и это по всей видимости произойдет в итоге
Сначала Россия язвила над тем что в США подростки стреляют в школах
Получайте в ответ не обляпайтесь
Потом начала сарказмировать над темой мигрантов в Европе
И это получайте в ответ
Россия ещё любит ржать над войной на Украине
Типо вот майданутые довели страну свою
Не жду но и это по всей видимости произойдет в итоге
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:33
Цитата:
abaika95:Зря ты россию не любишь. Она довольно толерантна. Строительный бизнес и все откаты по ремонту держут азия . Рестораны, кафе и всякие разные шаурмишные тоже самое . И я уже говорил таджик в России зарабатывает больше чем местный русский, Россия щедрая душа
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:42
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:44
Посмотрим, стащат или нет, часы вроде стоят, может шкнить кто будет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:46
Цитата:
Кто это сказал?
Я нормально отношусь к стране которая не включает рубильник пропаганды и не поливает соседние страны своими помоями
Россия до 12-13 года была вполне нормальная конечно со своими мелкими заскоками
Но когда Путин дал указ по полной отрабатывать заказ на оболванивание россиян патриотизмом а то что-то они меня не любят тут и полилось из всех щелей
Болотная сильно испугала вовку
Отсюда и вылился Крым и война,и скрепы и весь остальной фашизм с запретами комментов и посадки за репосты
Все почему-то не любят проводить анализ
Ведь все просто
Вовка это такой же Туркменбаши только чуть по умнее и у которого запас любви народа иссяк
Вот и начал нагнетать обстановку в стране
То Россия в кольце врагов то за русский мир надо везде выступать
Это обычная популистская мера чтобы скот молча поддержал его на следующих "выборах"
Когда диктатор врёт народу чтобы сидеть у власти это пол беды
Но когда диктатор начинает войны с соседями чтобы остаться у власти то это преступник
Цитата:
Ну извини
Если таджик зарабатывает то он и впахивает с утра до ночи
А русский сидит в носу ковыряется и ненавидит этого таджика за это
Vit:
Зря ты россию не любишь.
Зря ты россию не любишь.
Кто это сказал?
Я нормально отношусь к стране которая не включает рубильник пропаганды и не поливает соседние страны своими помоями
Россия до 12-13 года была вполне нормальная конечно со своими мелкими заскоками
Но когда Путин дал указ по полной отрабатывать заказ на оболванивание россиян патриотизмом а то что-то они меня не любят тут и полилось из всех щелей
Болотная сильно испугала вовку
Отсюда и вылился Крым и война,и скрепы и весь остальной фашизм с запретами комментов и посадки за репосты
Все почему-то не любят проводить анализ
Ведь все просто
Вовка это такой же Туркменбаши только чуть по умнее и у которого запас любви народа иссяк
Вот и начал нагнетать обстановку в стране
То Россия в кольце врагов то за русский мир надо везде выступать
Это обычная популистская мера чтобы скот молча поддержал его на следующих "выборах"
Когда диктатор врёт народу чтобы сидеть у власти это пол беды
Но когда диктатор начинает войны с соседями чтобы остаться у власти то это преступник
Цитата:
Vit:
. И я уже говорил таджик в России зарабатывает больше чем местный русский, Россия щедрая душа
. И я уже говорил таджик в России зарабатывает больше чем местный русский, Россия щедрая душа
Ну извини
Если таджик зарабатывает то он и впахивает с утра до ночи
А русский сидит в носу ковыряется и ненавидит этого таджика за это
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3715
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:50
Цитата:
---- Супер!! Это намного лучше , чем тут номерной пишет.
111:
Сегодня в лифт зеркало замутил
Сегодня в лифт зеркало замутил
---- Супер!! Это намного лучше , чем тут номерной пишет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 20:54
Цитата:
abaika95: А русский сидит в носу ковыряется и ненавидит этого таджика за этоВ этом и вся "ирония" Русские любят всех, и таджиков и узбеков . Я сам видел как в крупных московских компаниях местные хорошо относятся к ним чуть ли не за своих детей родных принимают Своими глазами вижу и мне тошно. Я то знаю как они ненавидять весь русский мир. И тошно от этой лжи с их стороны
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 21:04
Цитата:
Даже не сомневаюсь, что Абайка ответит так же, когда такое произойдет в КЗ.
abaika95:
Я говорю что это НОРМАЛЬНО
Я говорю что это НОРМАЛЬНО
Даже не сомневаюсь, что Абайка ответит так же, когда такое произойдет в КЗ.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 21:06
Цитата:
На прошлой работе я был айтишником. И на всех предыдущих.
abaika95:
Так случилось с тобой на прошлой работе по уборке школьной теритоии?))
Так случилось с тобой на прошлой работе по уборке школьной теритоии?))
На прошлой работе я был айтишником. И на всех предыдущих.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 184
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 21:29
Мальчика побили в Ташкенте, а у некоторых больных на всю голову опять Россия виновата
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.09.21 - 21:30
Цитата:
Цитата:
Так и будет!
Ведь он утверждает, что это НОРМАльно!
А норма -это"правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения".
Когда такое произойдёт в КZ, абайки, как в 916 будут, потрошить орыс
abaika95:
Я говорю что это НОРМАЛЬНО и закономерно
Я говорю что это НОРМАЛЬНО и закономерно
Цитата:
maxsaf:
Даже не сомневаюсь, что Абайка ответит так же, когда такое произойдет в КЗ
Даже не сомневаюсь, что Абайка ответит так же, когда такое произойдет в КЗ
Так и будет!
Ведь он утверждает, что это НОРМАльно!
А норма -это"правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения".
Когда такое произойдёт в КZ, абайки, как в 916 будут, потрошить орыс
-
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