Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Отправлено: - 17:49

Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан? Казахстан, как никто другой, анонсирует ценность семьи, но поехать к сестре нельзя, супругу к родителям второй половины - тоже нельзя. Россия в этом плане большие послабления сделала: если едет человек к родственникам - и членам его семьи тоже можно.