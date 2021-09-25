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≡ Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
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Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14377
Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 17:49
#1
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Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан? Казахстан, как никто другой, анонсирует ценность семьи, но поехать к сестре нельзя, супругу к родителям второй половины - тоже нельзя. Россия в этом плане большие послабления сделала: если едет человек к родственникам - и членам его семьи тоже можно.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7776
Re: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:20
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Когда уже родственников, помимо родителей и детей, пускать начнут в Казахстан?

Не скоро... для Казахстана - это политика такая... чтобы меньше сбежало своих и много не приехало соседей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10495
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Отправлено: 25.09.21 - 19:26
#3
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Цитата:
yudjin:
Так и есть. Если остатки 4 лямов русских уедут в один миг и плюс еще по-любому казахов тоже уезжают ляма 2 на чемоданах сидят Экономика рухнет так что мало не покажется. И не какая нефть не поможет в пустых городах)

[Исправлено: Vit, 25.09.2021 - 18:27]
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