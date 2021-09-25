Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • В, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понтуешься что цены то в магазинах божеские

---Не имею привычки хвастаться .А вот понтоваться -- лучше в зеркало посмотри. Если есть желание покраснеть, то переходи в форум.Давно не отдыхал.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10495
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 18:09
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сфетофор в РФ клевый магаз. Иногда забегаю купить влажные салфетки, они там по 50-60 руб когда на любой АЗС они по 140 и выше . И имел неосторожность купить там карбонат. Казалось бы ну как можно испортить кусок мяса, это не колбаса же. Короче тупо выкинул на улицу собакам на радость.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS