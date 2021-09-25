134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай

Отправлено: - 18:09

Сфетофор в РФ клевый магаз. Иногда забегаю купить влажные салфетки, они там по 50-60 руб когда на любой АЗС они по 140 и выше . И имел неосторожность купить там карбонат. Казалось бы ну как можно испортить кусок мяса, это не колбаса же. Короче тупо выкинул на улицу собакам на радость.