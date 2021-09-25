Отправлено: - 17:46

abaika95:

Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?

Цитата:Да ладно. Я и в Казахстане брал дешевое, и здесь беру. Нет, есть конечно откровенный дешмарь - я уже на нем обжегся и больше не беру. А по 119 - это акционная колбаса Ариант, которая обычно 180 стоит. А ту которую брать никто не будет - та по 80.В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.