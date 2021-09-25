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≡ 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
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Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2745
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
#1
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Блин, мы в Рудном заночевали, мяса нет, ниче нет..
Даже и не знал..
Почему НГ не предупредила вовремя..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:43
#2
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/Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:47
#3
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Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.

[Исправлено: Гога, 25.09.2021 - 12:50]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:56
#4
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Какой сейчас курс тенге- рубль?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:58
#5
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Куда столько яиц?? Кстати ,здесь , в Краснодаре , Жас Канатовские продают !! ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10495
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:03
#6
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Цитата:
Гога:
Яйки у вас в РФ и за 40 рублей стоят в магнитах, лентах. Но там же на полках стоят и по 80 рублей. И я как покупатель ,начинаешь боятся, а все ли нормально с яйками которые за 40.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14377
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:28
#7
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Цитата:
Гога:
Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.

Жируете, однако. У нас оно ниже 79,9 не опускалась.
Цитата:
Гога:
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей.

Сахар - так же, картофель так же, а вот на яйца от сорта зависит. Вчера в 5-ке брал "Красную цену" С0 по 56. С1 вроде по 50.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:46
#8
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Цитата:
Vit:
Яйки у вас в РФ и за 40 рублей

---- Vit , а ты знаешь , у них категории есть - с0,с1 ,с2 ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:50
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Жируете, однако

---- ну это же по акции ;-) Да и семки здесь на масло растут.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:53
#10
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Цитата:
Victor Yang:

--- Самое поразительное , что в Челябинске цены на фрукты и овощи зачастую такие же как тут ,а то еще и дешевле ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10067
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:04
#11
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Цитата:
Гога:
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.

Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?
В том и проблема в России с ценами
Лежит колбаса за 119 руб и рядом за 320
Либо берешь нормальную но за 320 либо бумагу но за 119 и понтуешься что цены то в магазинах божеские)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:42
#12
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Цитата:
abaika95:

--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается. :-P
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14377
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:46
#13
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Цитата:
abaika95:
Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?

Да ладно. Я и в Казахстане брал дешевое, и здесь беру. Нет, есть конечно откровенный дешмарь - я уже на нем обжегся и больше не беру. А по 119 - это акционная колбаса Ариант, которая обычно 180 стоит. А ту которую брать никто не будет - та по 80.
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3713
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:53
#14
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Цитата:
Victor Yang:

---- Кое- кому бесполезно что-то объяснить. А так вы правильно пишете - акций полно. А дешевое не всегда значит плохой.
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