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134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42452
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2745
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
Блин, мы в Рудном заночевали, мяса нет, ниче нет..
Даже и не знал..
Почему НГ не предупредила вовремя..
Даже и не знал..
Почему НГ не предупредила вовремя..
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:43
/Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:47
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.
[Исправлено: Гога, 25.09.2021 - 12:50]
[Исправлено: Гога, 25.09.2021 - 12:50]
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:56
Какой сейчас курс тенге- рубль?
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:58
Куда столько яиц?? Кстати ,здесь , в Краснодаре , Жас Канатовские продают !!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10495
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:03
Цитата:
Гога:Яйки у вас в РФ и за 40 рублей стоят в магнитах, лентах. Но там же на полках стоят и по 80 рублей. И я как покупатель ,начинаешь боятся, а все ли нормально с яйками которые за 40.
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:28
Цитата:
Жируете, однако. У нас оно ниже 79,9 не опускалась.
Цитата:
Сахар - так же, картофель так же, а вот на яйца от сорта зависит. Вчера в 5-ке брал "Красную цену" С0 по 56. С1 вроде по 50.
Гога:
Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.
Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.
Жируете, однако. У нас оно ниже 79,9 не опускалась.
Цитата:
Гога:
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей.
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей.
Сахар - так же, картофель так же, а вот на яйца от сорта зависит. Вчера в 5-ке брал "Красную цену" С0 по 56. С1 вроде по 50.
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:46
Цитата:
---- Vit , а ты знаешь , у них категории есть - с0,с1 ,с2 ??
Vit:
Яйки у вас в РФ и за 40 рублей
Яйки у вас в РФ и за 40 рублей
---- Vit , а ты знаешь , у них категории есть - с0,с1 ,с2 ??
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:50
Цитата:
---- ну это же по акции Да и семки здесь на масло растут.
Victor Yang:
Жируете, однако
Жируете, однако
---- ну это же по акции Да и семки здесь на масло растут.
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 16:53
Цитата:
--- Самое поразительное , что в Челябинске цены на фрукты и овощи зачастую такие же как тут ,а то еще и дешевле
Victor Yang:
--- Самое поразительное , что в Челябинске цены на фрукты и овощи зачастую такие же как тут ,а то еще и дешевле
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10067
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:04
Цитата:
Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?
В том и проблема в России с ценами
Лежит колбаса за 119 руб и рядом за 320
Либо берешь нормальную но за 320 либо бумагу но за 119 и понтуешься что цены то в магазинах божеские)
Гога:
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.
Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?
В том и проблема в России с ценами
Лежит колбаса за 119 руб и рядом за 320
Либо берешь нормальную но за 320 либо бумагу но за 119 и понтуешься что цены то в магазинах божеские)
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:42
Цитата:
--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.
abaika95:
--- Смешно -то как , в колбасных обрезках России здорово чел с Казахстана разбирается.
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:46
Цитата:
Да ладно. Я и в Казахстане брал дешевое, и здесь беру. Нет, есть конечно откровенный дешмарь - я уже на нем обжегся и больше не беру. А по 119 - это акционная колбаса Ариант, которая обычно 180 стоит. А ту которую брать никто не будет - та по 80.
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.
abaika95:
Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?
Все самое дешевое берешь которое у нас даже брать никто не будет?
Да ладно. Я и в Казахстане брал дешевое, и здесь беру. Нет, есть конечно откровенный дешмарь - я уже на нем обжегся и больше не беру. А по 119 - это акционная колбаса Ариант, которая обычно 180 стоит. А ту которую брать никто не будет - та по 80.
В России много акций и можно отслеживать через приложения - где какие на сегодня. Это удобно.
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 17:53
Цитата:
---- Кое- кому бесполезно что-то объяснить. А так вы правильно пишете - акций полно. А дешевое не всегда значит плохой.
Victor Yang:
---- Кое- кому бесполезно что-то объяснить. А так вы правильно пишете - акций полно. А дешевое не всегда значит плохой.
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