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≡ Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42452
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 11:55
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Чаще всего госорганы Казахстана обращались в Google с требованием удалить контент, угрожающий нацбезопасности, и критику в отношении правительства и власти. С 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой удалить контент 373 раза.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10495
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 11:55
#1
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На форуме надо тоже удалять критику правительства, чиновников А то прочитаешь какую нибудь гадасть и в депрессию впадаешь как у нас все плохо.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10067
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 12:44
#2
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Ну теперь колесо пропаганды в обратную сторону закрутилось
Так и будут теперь мусолить до нового года
Пока пипл будет хавать
А в это же время другая новость по тихой проходит в информационном пространстве)))
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
171
Re: Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с...
Отправлено: 25.09.21 - 14:08
#3
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Переживают "бедные",что народ узнает про все их дачи и виллы заработанные "непосильным" трудом. Запретить и всё, чтобы быдлом было проще управлять
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2745
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 15:10
#4
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Меня в Фасебуке тоже банили, то удостоверение покажи, то поцелуй смартфон..
Как то навел шухер в Новостях Казахстана по моему..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2745
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 15:18
#5
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Там в Фасебуке мне показалось, что говорить креново про одних, обливая их по последней, поощряется, и наоборот, хватить других..
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..
И привел примеры за что..
Ой, что там началось..
Ну первый бан, второй езе на неделю по моему, третий на 30 дней..
Потом только войдешь, сразу бан на 30 дней.
Демократия по омерекански..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10067
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:11
#6
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Цитата:
111:
Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..

Кхм
Ты предлагал извинится казахам перед русскими за годы рабства последних? Как в США делают,где белые перед черными каються? И прощения просят за то что тех эксплуатировали?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10495
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:13
#7
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Цитата:
abaika95:
Годы рабство? Абайка ты в своём уме?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10067
Казахстан чаще всего просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом
Отправлено: 25.09.21 - 17:31
#8
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Цитата:
Vit:
Годы рабство? Абайка ты в своём уме?

Ну обычно за это сейчас на колени встают перед угнетенными народами
Вот и хочу узнать у 111 что он имел ввиду?)
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