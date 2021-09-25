Отправлено: - 17:11

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Я там занял сторону меньшинства так сказать, и попросил так сказать, казахов или казахстанцев встать на колени перед русскими..

Цитата:КхмТы предлагал извинится казахам перед русскими за годы рабства последних? Как в США делают,где белые перед черными каються? И прощения просят за то что тех эксплуатировали?))