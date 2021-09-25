Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 15% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42451
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали в Сити-центре. Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2745
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, мы в Рудном заночевали, мяса нет, ниче нет..
Даже и не знал..
Почему НГ не предупредила вовремя..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3707
Re: 134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в...
Отправлено: 25.09.21 - 15:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3707
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей. Это вчера покупал в Пятерочке.Мука-- 36 р.

[Исправлено: Гога, 25.09.2021 - 12:50]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3707
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой сейчас курс тенге- рубль?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3707
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 15:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда столько яиц?? Кстати ,здесь , в Краснодаре , Жас Канатовские продают !! ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10491
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Яйки у вас в РФ и за 40 рублей стоят в магнитах, лентах. Но там же на полках стоят и по 80 рублей. И я как покупатель ,начинаешь боятся, а все ли нормально с яйками которые за 40.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14375
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
Отправлено: 25.09.21 - 16:28
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Масло "Красная Цена" подсолнечное рафинированное 0.9л по акции в Пятерочке СТАРАЯ ЦЕНА: 55,99 руб. НОВАЯ ЦЕНА: 39 , 99 руб.

Жируете, однако. У нас оно ниже 79,9 не опускалась.
Цитата:
Гога:
Яйцо - 46 р., сахар - 46 р.,картофель - 28- 38 рублей.

Сахар - так же, картофель так же, а вот на яйца от сорта зависит. Вчера в 5-ке брал "Красную цену" С0 по 56. С1 вроде по 50.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS