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134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
134 тонны продуктов привезли на первую осеннюю ярмарку в Костанай
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